CNN: власти США заинтересовались еще одним участником встречи сына Трампа и юриста из РФ

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Команда спецпрокурора США по России Роберта Мюллера выявила еще одного участника прошлогодней встречи Дональда Трампа - младшего с российским юристом Натальей Весельницкой. Как сообщила во вторник телекомпания CNN, Мюллер обратился к нему с запросом предоставить данные об этой беседе.

Представители спецпрокурора не раскрывают имя этого человека, однако, согласно сведениям CNN, речь идет об Ираклии Кавеладзе, вице-президенте российского холдинга Crocus Group. Эту информацию подтвердил телеканалу адвокат Кавеладзе Скотт Балбер.

Балбер заявил, что его клиент является гражданином США, свободно владеет русским языком и "никогда не состоял в каких-либо связях с российским правительством". Адвокат подчеркнул, что никакой беседы с Кавеладзе власти США не проводили.

До этого CNN передавал, что на встрече Весельницкой с Трампом-младшим присутствовал некий человек, которого телеканал называл доверенным лицом президента холдинга Crocus Group Араза Агаларова.

Ранее Трамп-младший признал, что 9 июня 2016 года контактировал в Нью-Йорке с юристом Натальей Весельницкой. Сын президента США заявил, что надеялся с ее помощью получить информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре Хиллари Клинтон.

Последняя была в то время кандидатом в президенты от демократов и главным соперником нынешнего лидера США Дональда Трампа на выборах. Политические оппоненты президента утверждают, что беседа с юристом якобы подтверждает связи между штабом Трампа и РФ.

Сын президента также опубликовал в Twitter свою электронную переписку с американским продюсером Робом Голдстоуном, который подтвердил, что именно он организовал указанную встречу. Трамп-младший отметил, что запрос о ее проведении первоначально исходил от клиента Голдстоуна - певца Эмина Агаларова, который приходится сыном Аразу Агаларову.

Сама Весельницкая впоследствии опровергла версию о том, что работала на российские власти. Юрист отметила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявлял ранее журналистам, что юрист Весельницкая Кремлю незнакома.