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Более половины американцев не одобряют политику США в отношении России

Международная панорама
20 июля, 3:31 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, июля. /ТАСС

В материалах опроса, проведенного Fox News, не уточняется, что именно не устраивает респондентов в подходе Вашингтона к Москве

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Материал из 1 страницы
© EPA/MICHAEL REYNOLDS

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Более половины американцев считают, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа проводит политику в отношении России ненадлежащим образом. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса общественного мнения, проведенного американским телеканалом Fox News.

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Как выяснили исследователи, 56% респондентов заявили, что недовольны курсом Вашингтона в отношении Москвы, одобрили его 33%, по большей части это республиканцы, проголосовавшие за Трампа на выборах. Остальные не смогли или отказались ответить. Чем именно не устраивает участников исследования подход Вашингтона к РФ, в материалах не уточняется.

Согласно результатам опроса телеканала, проведенного в апреле, американскую политику в отношении России поддерживали 40% респондентов, противоположного мнения придерживались 52%. Не ответили тогда 7%.

На вопрос, полагают ли они, что президент России Владимир Путин воспринимает Трампа всерьез, утвердительно во время последнего социологического исследования ответили 38% опрошенных, отрицательно - 53%. При этом, согласно результатам, полученным Fox News в августе 2014 года, лишь 16% респондентов считали, что Путин относится серьезно к Бараку Обаме, который в то время занимал пост президента США. Противоположного мнения придерживались 77%.

По последним данным, в общей сложности одобряет работу Трампа на посту главы американской администрации 41% опрошенных, недовольны ею 52%. Не определились с ответом 6%.

"Российский след"

Большинство участников исследования - 62% - заявили, что обеспокоены утверждениями о вмешательстве России во внутренние дела США, 35% сообщили, что эта тема их не волнует, 3% не ответили. При этом 55% респондентов полагают, будто бы Москва пыталась оказать влияние на исход американских президентских выборов в 2016 году, не согласны с ними 34%, 11% не ответили. Более половины опрошенных - 56% - указали, что доверяют спецпрокурору США по России Роберту Мюллеру, который ведет расследование на этот счет, 27% - нет.

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65% сообщили, что, по их мнению, в России желали победы Трампа в предвыборной гонке, 13% полагают, что в РФ симпатии были на стороне кандидата от демократов Хиллари Клинтон. 11% считают, что для России разницы между этими двумя политиками не было. Столько же не ответили.

Как выяснили исследователи, 43% считают верными утверждения о том, что предвыборный штаб Трампа взаимодействовал с российскими должностными лицами, столько же не верят этому. Не определились с ответом 13%. 51% участников опроса поддержал введение Вашингтоном новых санкций в отношении России в связи с указанными обвинениями, против этого - 32%, не ответили 16%.

55% выразили обеспокоенность в связи с состоявшейся в июне 2016 года в Нью-Йорке встречей сына американского лидера, Дональда Трампа - младшего, с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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