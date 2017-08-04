Весельницкая заявила, что США не заинтересованы в ее информации о встрече с сыном Трампа

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ТАСС, 4 августа. Российский юрист Наталья Весельницкая считает, что Конгресс США не заинтересован в заслушивании ее показаний относительно обстоятельств встречи с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим. Такое заявление она сделала в четверг в эфире телеканала "Россия 24".
"Я им там [в Конгрессе] не нужна. Я же им всю историю переверну с ног на голову, - ответила она на вопрос, приглашали ли ее для дачи показаний для американских законодателей. - Им не нужна правда, в этот конкретный момент, сегодня, правда там не нужна. Им нужен враг".
По словам Весельницкой, это объясняется попытками "подкопнуть под [президента США Дональда] Трампа" или "дальше проводить эскалацию конфликта с Россией".
В начале июля Дональд Трамп - младший признал, что 9 июня 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой в присутствии советника президента и его зятя Джареда Кушнера и руководителя предвыборной кампании Трампа-старшего Пола Манафорта.
Сын президента не отрицал, что согласился на встречу, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон, которая была в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Трампа.
Политические оппоненты президента США утверждают, что встреча якобы является подтверждением наличия связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.
Весельницкая в интервью американской телекомпании NBC опровергла версию о том, что работала на власти России. Юрист заявила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что юрист Наталья Весельницкая Кремлю не известна.