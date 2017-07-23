Белый дом: Трамп сомневается в верности утверждений о вмешательстве РФ в выборы

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп не считает однозначно верными утверждения о том, что Россия пыталась оказать влияние на выборы в Соединенных Штатах. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.

Он припомнил, что недавно обсуждал с американским лидером данную тему. "Он звонил мне с борта президентского самолета. По сути он сказал мне: "Ты знаешь, может они [россияне] сделали это, а может и не делали", - сообщил Скарамуччи.

Он констатировал, что, "с точки зрения ведущих СМИ, они [россияне] вмешивались в выборы". Между тем, как пояснил директор по коммуникациям Белого дома, Трамп полагает, что те, кто придерживаются данной позиции, ставят под вопрос легитимность его победы на президентских выборах. Представитель администрации дал понять, что Трамп считает такой подход недопустимым.

Скарамуччи отметил, что, как только сам получит доступ к секретной информации, изучит имеющиеся у США сведения по этому вопросу. А если сочтет указанные утверждения верными, то "напрямую обратится к президенту" и уведомит его об этом.

Разбирательство по поводу якобы имевших место попыток вмешательства извне в ход избирательной кампании 2016 года и утверждений о связях Трампа с РФ ведут американские компетентные органы, а также специальные комитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно указывали на безосновательность подозрений в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.