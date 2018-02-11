Тиллерсон начал ближневосточное турне с визита в Египет

КАИР, 11 февраля. /ТАСС/. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон двухдневным визитом в Каир начал в воскресенье свое ближневосточное турне, которое включает посещение шефом американской дипломатии Иордании, Ливана, Кувейта и Турции. О прибытии Тиллерсона в египетскую столицу сообщила в своей электронной версии газета Al Yaum.

Предполагается, что в понедельник в Каире Тиллерсон будет принят президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и проведет переговоры с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. На предстоящих встречах с египетским руководством будут обсуждены проблемы возобновления мирного процесса между палестинцами и израильтянами, противодействие террору, региональные кризисы, вопросы двустороннего сотрудничества между Египтом и США.

Ожидается, что по завершении переговоров Тиллерсон проведет пресс-конференцию по итогам своего пребывания в Каире.