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Источник: Саакашвили на частном самолете вылетел из Киева в неизвестном направлении

Международная панорама
12 февраля, 18:15 дата обновления: 12 февраля, 18:36 UTC+3

Экс-президент Грузии прибыл на летное поле на вертолете

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КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Лидер партии "Движение новых сил" и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который был задержан в понедельник в Киеве, вылетел на частном самолете из страны в неизвестном направлении. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в киевском аэропорту Борисполь.

"Наш ВИП-пассажир Саакашвили прибыл на летное поле на вертолете, его пересадили в частный самолет. После чего он покинул воздушную гавань", - сказал собеседник.

По данным специализированного портала Flightradar, в течение предыдущего часа из аэропорта Борисполь вылетело два самолета. Первый - около часа назад и по состоянию на 18:20 мск находится в воздушном пространстве Польши. Второй - совершил посадку в Нежине Черниговской области.

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