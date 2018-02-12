Источник: Саакашвили на частном самолете вылетел из Киева в неизвестном направлении

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Лидер партии "Движение новых сил" и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который был задержан в понедельник в Киеве, вылетел на частном самолете из страны в неизвестном направлении. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в киевском аэропорту Борисполь.

"Наш ВИП-пассажир Саакашвили прибыл на летное поле на вертолете, его пересадили в частный самолет. После чего он покинул воздушную гавань", - сказал собеседник.

По данным специализированного портала Flightradar, в течение предыдущего часа из аэропорта Борисполь вылетело два самолета. Первый - около часа назад и по состоянию на 18:20 мск находится в воздушном пространстве Польши. Второй - совершил посадку в Нежине Черниговской области.