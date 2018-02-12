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Защита Януковича опубликовала доказательства по делу "майдана", обличающие власть

Международная панорама
12 февраля, 18:44 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, февраля. /ТАСС

Это фото двух пуль, изъятых из спецтехники, которая прикрывала бойцов украинского МВД в Киеве 20 февраля 2014 года

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КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Защита Виктора Януковича опубликовала доказательства расстрелов силовиков на "майдане" из оружия, похищенного протестующими во Львовской области, о котором заявлял накануне расстрелов Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Как сообщили ТАСС в пресс-службе объединения "Авер Лекс", представляющего интересы Януковича, привлечения и исследования этих сведений "боится нынешняя власть", поэтому и отстранила адвокатов от дела "майдана".

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"Мы обнародуем фото двух пуль из пистолетов "Макарова". Они были изъяты из спецтехники, которая прикрывала бойцов министерства внутренних дел во время их отступления с улицы Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. Это было задокументировано", - отметил адвокат Виталий Сердюк. По его словам, защита собиралась просить суд назначить баллистическую экспертизу, которая подтвердила бы, что эти пули выпущены именно из похищенного у правоохранительных органов Тернопольской и Львовской областей оружия, о поступлении которого на "майдан" 19 февраля 2014 сообщал Юрий Луценко.

В связи с этим, подчеркнул Сердюк, Печерский районный суд Киева 7 февраля силой отстранил от процесса адвокатов, уполномоченных представлять интересы Виктора Януковича в деле "майдана" Александра Горошинского и Ольгу Просянюк, которые прибыли в суд с большим количеством свидетельств о причастности представителей нынешней власти к расстрелам на "майдане".

Печерский районный суд 7 февраля удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) о проведении заочного расследования по делу "майдана". Защита экс-президента заявила, что оспорит в ЕСПЧ это решение киевского суда. Сам бывший президент и его адвокаты заявляют, что это дело является чисто политическим заказом с целью скрыть истинных виновников преступления. Сердюк ранее также заявлял, что дело "майдана" и расследование по нему остановлено, начиная с 2014 года, а нынешнее решение суда об удовлетворении ходатайства о заочном расследовании "является просто "замыливанием" глаз простых людей, в том числе и потерпевших от противоправных действий".

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