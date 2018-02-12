Саакашвили заявил, что попытается вернуться на Украину

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в будущем намерен возвратиться на Украину. Об этом он заявил в понедельник в комментарии телеканалу Zik.

"Конечно, я буду возвращаться на Украину, я найду, как это сделать. Я думаю, что сейчас нам нужно продолжать нашу борьбу", - сказал он. По мнению политика, нынешней украинской власти осталось "очень мало времени". "Они трусы, их не нужно бояться. Их нужно отстранить от власти мирным путем, чтобы спасти украинскую экономику, уменьшить тарифы, чтобы прекратить массовый выезд людей из Украины в Европу", - сказал он.

В понедельник Михаил Саакашвили был задержан людьми в камуфляжной форме в Киеве, затем его отправили частным самолетом в Польшу. Погранслужба Украины позднее заявила, что Саакашвили был выслан в Польшу и не имеет юридических оснований для возвращения на Украину.

Несколько сотен сторонников экс-президента Грузии проводили сегодня протестную акцию возле администрации президента Украины Петра Порошенко, требуя его отставки. В ходе столкновения с полицией один из митингующих был задержан.

Саакашвили по прибытию в Польшу заявил, что о своих дальнейших планах планирует рассказать на пресс-конференции во вторник. Он уже подтвердил, что запланированный на 18 февраля марш его сторонников в Киеве не будет отменен.