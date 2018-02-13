Грузия не снимала запрос Украине об экстрадиции Саакашвили

ТБИЛИСИ, 13 февраля. /ТАСС/. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что "Грузия не снимала и не снимет запрос Украине об экстрадиции Михаила Саакашвили". Об этом она сказала в понедельник вечером в интервью Общественному телевидению Грузии. Цулукиани сказала, что "запрос Грузии Украине об экстрадиции Саакашвили остается в силе". "Решение по этому вопросу нужно было принимать украинской стороне, сегодня Украина осуществила депортацию Саакашвили в ту страну, откуда он в свое время въехал на территорию Украины", - заявила Цулукиани.

Также Тея Цулукиани заявила, что главная прокуратура Грузии еще в августе 2017 года отправила Польше запрос об экстрадиции Михаила Саакашвили.

"В прошлом году Саакашвили гостил в Польше и тогда главная прокуратура Грузии отправила Польше запрос об его экстрадиции", - сообщила она

"Конечно, мы не можем требовать от Польши реагирования сегодня же или завтра, так как в европейских странах, как у нас, так в Польше и в Западной Европе, существуют соответствующие правовые процедуры, - сказала министр. - Мы являемся членами одной и той же Европейской конвенции об экстрадиции, существуют судебные инстанции и процедуры, на это нужно время, если эти процедуры начнутся в Польше, тогда возможно говорить о каких-либо результатах".

Запрос Грузии Польше

4 августа 2017 года главная прокуратура Грузии сообщила о том, что ведомство "обратилось к компетентным органам Польши в связи с пребыванием в этой стране Саакашвили". Об этом сообщил тогда журналистам заместитель начальника департамента по связям с общественностью Главной прокуратуры страны Георгий Грдзелишвили. 31 июля министр юстиции Цулукиани заявила о готовности потребовать экстрадиции Саакашвили из любой страны, выбранной экс-президентом для пребывания.

Обвинения в адрес Саакашвили

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 по ноябрь 2007 года и с января 2008 до середины ноября 2013 года. В ноябре 2013 года он покинул страну за несколько дней до истечения срока полномочий, потом проживал в США и на Украине. В 2014 году в Грузии против Саакашвили были выдвинуты обвинения в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала "Имеди" и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили, в организации нападения на депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, препятствовании расследованию убийства банкира Сандро Гиргвлиани и растрате госсредств в 2009 - 2012 годах.

Выдворение из Украины

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. 26 июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины.

В августе 2017 года Главная прокуратура Грузии направила в правоохранительные органы ряда стран, в том числе Украины, запрос об экстрадиции Саакашвили.

Экс-глава Одесской области в начале сентября 2017 года при поддержке соратников смог нелегально прорваться на Украину со стороны Польши и был обвинен в незаконном пересечении границы. Сразу же после этого он подал заявление в миграционную службу на получение статуса гражданина, который нуждается в дополнительной защите, то есть запросил убежище. Однако миграционная служба отказала ему в этом.

Позднее Саакашвили обжаловал решение миграционной службы, однако Окружной административный суд Киева 3 января отказал лидеру "Движения новых сил" в удовлетворении иска.

В понедельник он был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Там он заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину.