Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.02:
$ 58.02
€ 71.25
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Грузия не снимала запрос Украине об экстрадиции Саакашвили

Международная панорама
13 февраля, 0:20 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 13, февраля. /ТАСС

Также министр юстиции Тея Цулукиани отметила, что главная прокуратура Грузии еще в августе 2017 года отправила Польше запрос об экстрадиции Михаила Саакашвили

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТБИЛИСИ, 13 февраля. /ТАСС/. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что "Грузия не снимала и не снимет запрос Украине об экстрадиции Михаила Саакашвили". Об этом она сказала в понедельник вечером в интервью Общественному телевидению Грузии. Цулукиани сказала, что "запрос Грузии Украине об экстрадиции Саакашвили остается в силе". "Решение по этому вопросу нужно было принимать украинской стороне, сегодня Украина осуществила депортацию Саакашвили в ту страну, откуда он в свое время въехал на территорию Украины", - заявила Цулукиани.

Смотрите также
Михаил Саакашвили

История конфликта Михаила Саакашвили с властями Украины. Досье

Также Тея Цулукиани заявила, что главная прокуратура Грузии еще в августе 2017 года отправила Польше запрос об экстрадиции Михаила Саакашвили. 

"В прошлом году Саакашвили гостил в Польше и тогда главная прокуратура Грузии отправила Польше запрос об его экстрадиции", - сообщила она

"Конечно, мы не можем требовать от Польши реагирования сегодня же или завтра, так как в европейских странах, как у нас, так в Польше и в Западной Европе, существуют соответствующие правовые процедуры, - сказала министр. - Мы являемся членами одной и той же Европейской конвенции об экстрадиции, существуют судебные инстанции и процедуры, на это нужно время, если эти процедуры начнутся в Польше, тогда возможно говорить о каких-либо результатах".

Запрос Грузии Польше

4 августа 2017 года главная прокуратура Грузии сообщила о том, что ведомство "обратилось к компетентным органам Польши в связи с пребыванием в этой стране Саакашвили". Об этом сообщил тогда журналистам заместитель начальника департамента по связям с общественностью Главной прокуратуры страны Георгий Грдзелишвили. 31 июля министр юстиции Цулукиани заявила о готовности потребовать экстрадиции Саакашвили из любой страны, выбранной экс-президентом для пребывания.

Обвинения в адрес Саакашвили

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 по ноябрь 2007 года и с января 2008 до середины ноября 2013 года. В ноябре 2013 года он покинул страну за несколько дней до истечения срока полномочий, потом проживал в США и на Украине. В 2014 году в Грузии против Саакашвили были выдвинуты обвинения в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала "Имеди" и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили, в организации нападения на депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, препятствовании расследованию убийства банкира Сандро Гиргвлиани и растрате госсредств в 2009 - 2012 годах.

Выдворение из Украины

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. 26 июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины.

В августе 2017 года Главная прокуратура Грузии направила в правоохранительные органы ряда стран, в том числе Украины, запрос об экстрадиции Саакашвили.

Экс-глава Одесской области в начале сентября 2017 года при поддержке соратников смог нелегально прорваться на Украину со стороны Польши и был обвинен в незаконном пересечении границы. Сразу же после этого он подал заявление в миграционную службу на получение статуса гражданина, который нуждается в дополнительной защите, то есть запросил убежище. Однако миграционная служба отказала ему в этом.

Позднее Саакашвили обжаловал решение миграционной службы, однако Окружной административный суд Киева 3 января отказал лидеру "Движения новых сил" в удовлетворении иска.

В понедельник он был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Там он заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Саакашвили Кризис на Украине
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Саакашвили, Михаил Николаевич
Страны
США Грузия Польша Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
2
Любовь и лед. Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к Олимпиаде
3
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
4
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
5
СМИ: глава МИД Нидерландов неправильно интерпретировал слова Путина
6
Японский шорт-трекист Сайто выселен из Олимпийской деревни после проваленного допинг-теста
7
Белый дом рассказал о содержании телефонного разговора Трампа и Путина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама