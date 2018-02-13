Пентагон: Япония не отказывалась от планов покупки американских противоракет

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Власти Японии не отказывались от планов закупить американские противоракеты SM-3 Block IIA, несмотря на их недавние неудачные испытания. Об этом в понедельник журналистам на брифинге в пресс-центре Пентагона сообщил директор по операциям Агентства по противоракетной обороне Гэри Пеннетт.

"Нет, ничего не изменилось", - сказал он.

Официальный представитель Пентагона Дана Уайт ранее подтвердила, что прошедшие 31 января на Гавайских островах испытания этой системы противоракетной обороны завершились неудачно. СМИ до этого сообщали, что ракета не смогла перехватить цель, запущенную с самолета.

Правительство Японии намерено закупить первые четыре SM-3 Block IIA за $133,3 млн. Токио намерен оснастить этими ракетами боевые корабли с многоцелевой системой слежения и наведения Aegis, а также наземный аналог Aegis Ashore. Две такие установки предполагается разместить в Японии ориентировочно в 2023 году. Неудачные испытания SM-3 Block IIA, по мнению агентства Kyodo, могут оказать влияние на сроки развертывания этих ракет.