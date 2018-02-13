СМИ: правящая партии ЮАР требует от президента уйти в отставку в течение 48 часов

ПРЕТОРИЯ, 13 февраля. /ТАСС/. Исполнительный комитет правящей партии ЮАР "Африканский национальный конгресс" (АНК) потребовал от президента страны Джейкоба Зумы в течение 48 часов уйти в отставку. Об этом со ссылкой на неназванного участника заседания исполкома сообщила государственная телекомпания SABC.

Около 23:00 по местному времени в понедельник (00:00 мск) кортеж лидера АНК Сирила Рамапосы покинул Джордж-отель в пригороде Претории, Ирене, где порядка девяти часов руководство партии решало вопрос о дальнейшем пребывании Джейкоба Зумы у власти. Согласно информации телеканала, он направился в резиденцию главы государства.

По словам участника заседания, партия требует от Зумы добровольно сложить полномочия в течение 48 часов, в случае отказа президент будет отозван со своего поста исполкомом АНК. Подробные условия его возможного ухода в отставку пока не сообщаются.