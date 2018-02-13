Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.02:
$ 58.02
€ 71.25
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ким Чен Ын подчеркнул важность дальнейшего улучшения отношений с Южной Кореей

Международная панорама
13 февраля, 3:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

Агентство ЦТАК сообщило, что вернувшаяся из Южной Кореи делегация доложила лидеру КНДР подробности поездки и прошедших там переговоров с президентом Мун Чжэ Ином

Поделиться
Материал из 1 страницы
Лидер КНДР Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын

© AP Photo/Wong Maye-E

ТАСС, 13 февраля. Лидер КНДР Ким Чен Ын считает важным продолжить улучшать отношения с Южной Кореей. Об этом во вторник сообщило агентство ЦТАК.

Смотрите также

Член МОК из КНДР считает, что Южная Корея хорошо подготовилась к проведению Олимпиады

Reuters: глава МОК Бах собирается посетить КНДР после Олимпиады

В КНДР назвали "значимыми" итоги визита высокопоставленных делегатов в Южную Корею

Оно отмечает, что вернувшаяся в КНДР из Южной Кореи делегация, которую возглавляла сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, доложила Ким Чен Ыну подробности поездки и прошедших там переговоров с президентом Мун Чжэ Ином.

В отношениях Сеула и Пхеньяна сейчас наметилось активное потепление. На прошлой неделе Южную Корею для участия в церемонии открытия зимней Олимпиады посетила делегация из Пхеньяна, в которую входили председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) Ким Ён Нам и родная сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон. Они передали президенту Южной Кореи приглашение посетить Север в ближайшее время и провести там встречу с лидером КНДР.

Потепление в отношениях двух стран началось после того, как в начале января Ким Чен Ын выразил готовность направить на зимнюю Олимпиаду официальную делегацию, артистов и спортсменов. Стороны об этом быстро договорились, а затем МОК согласовал участие северокорейских атлетов в Играх в Пхёнчхане. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодно проходящие в это время крупномасштабные совместные военные маневры, которые неизменно вызывают большую настороженность в Пхеньяне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ким Чен Ын Мун Чжэ Ин
Темы
Олимпиада-2018 Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Республика Корея
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
2
Любовь и лед. Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к Олимпиаде
3
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
4
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
5
СМИ: глава МИД Нидерландов неправильно интерпретировал слова Путина
6
Белый дом рассказал о содержании телефонного разговора Трампа и Путина
7
Долгожданное возвращение Lada на Кубу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама