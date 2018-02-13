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Власти США инвестируют $1 млрд в проекты по киберзащите федеральных сетей

Международная панорама
13 февраля, 5:18 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, февраля. /ТАСС

Согласно проекту бюджета, администрация президента Дональда Трампа предлагает увеличить бюджет министерства внутренней безопасности до $46 млрд

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ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Власти США в 2019 году планируют потратить более $1 млрд на усиление защиты государственных компьютерных сетей. Об этом говорится в комментарии пресс-службы министерства внутренней безопасности (МВБ) в связи с распространенным в понедельник проектом бюджета.

"В связи с недавними событиями кибербезопасность стала одним из национальных приоритетов", - отмечается в сообщении. "В бюджете на 2019 финансовый год заложено около $1 млрд на инициативы по защите федеральных сетей и устранению уязвимостей в электронных системах", - сообщает МВБ.

Кроме того, еще 319 млн предназначены для защиты "критически важной инфраструктуры".

Согласно проекту бюджета, администрация президента Дональда Трампа предлагает увеличить бюджет министерства до $46 млрд. Это на $3,4 млрд (8%) больше ассигнований на деятельность МВБ в 2017 финансовом году.

МВБ было создано в 2002 году после совершенных боевиками группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) 11 сентября 2001 года терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, в результате которых погибли свыше 3 тыс. человек. В сферу ответственности этого ведомства входят борьба с терроризмом, защита границ, контроль за мигрантами, охрана общественной безопасности.

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