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МИД Сирии: состав комиссии по конституции должен быть согласован с Дамаском

Международная панорама
13 февраля, 17:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

Советник главы МИД Сирии Айман Соусан обвинил спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуру в превышении полномочий

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ТАСС, 13 февраля. Сирийское правительство привержено "всему тому, за что проголосовали участники Конгресса национального диалога в Сочи, который состоялся 30 января". Об этом, как передало во вторник агентство SANA, заявил на пресс-конференции в Дамаске советник министра иностранных дел республики Айман Соусан.

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Дипломат выразил протест по поводу действий спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. По его словам, эмиссар ООН "превысил свои полномочия и пытается повлиять на процесс формирования конституционной комиссии, которая будет обсуждать устройство государства". "Состав комиссии должны определить сами сирийцы, что четко закреплено в решениях конгресса в Сочи", - напомнил дипломат. Он подчеркнул, что в Дамаске "не признают комиссии, которая будет создана без согласования с сирийскими властями".

Заявление Соусана прозвучало на фоне контактов, которые проводит сейчас в Эр-Рияде делегация ООН из Женевы с руководством Сирийского комитета по переговорам (СКП). Оппозиционеры из СКП, большинство из которых отказались поехать на конгресс в Сочи, выдвинули ряд неприемлемых для Дамаска условий относительно принципов работы конституционной комиссии.

7 февраля пресс-секретарь аппарата эмиссара ООН Риим Исмаил заявила, что де Мистура провел в Женеве встречу с делегацией СКП, где обсудил вопрос создания конституционной комиссии. Пресс-секретарь пояснила, что "эти консультации являются частью более широких переговоров, проводимых спецпосланником, поскольку он сосредоточил внимание на создании конституционной комиссии". В Сочи де Мистура заявлял, что намерен отобрать для включения в комиссию по конституции 50 человек, представляющих правительство, оппозицию и группы независимых деятелей.

Участники Конгресса национального диалога в Сочи приняли заявление из 12 пунктов, в котором излагаются взгляды сирийцев на будущее своей страны. В нем отмечается, что Сирия должна сохранять суверенитет и территориальную целостность, а ее будущее может определять только сам сирийский народ путем демократических выборов. Участники форума обратились к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой оказать содействие в организации работы конституционной комиссии, мандат которой будет определен в рамках женевского процесса.

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