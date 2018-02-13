МИД Сирии: состав комиссии по конституции должен быть согласован с Дамаском

ТАСС, 13 февраля. Сирийское правительство привержено "всему тому, за что проголосовали участники Конгресса национального диалога в Сочи, который состоялся 30 января". Об этом, как передало во вторник агентство SANA, заявил на пресс-конференции в Дамаске советник министра иностранных дел республики Айман Соусан.

Дипломат выразил протест по поводу действий спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. По его словам, эмиссар ООН "превысил свои полномочия и пытается повлиять на процесс формирования конституционной комиссии, которая будет обсуждать устройство государства". "Состав комиссии должны определить сами сирийцы, что четко закреплено в решениях конгресса в Сочи", - напомнил дипломат. Он подчеркнул, что в Дамаске "не признают комиссии, которая будет создана без согласования с сирийскими властями".

Заявление Соусана прозвучало на фоне контактов, которые проводит сейчас в Эр-Рияде делегация ООН из Женевы с руководством Сирийского комитета по переговорам (СКП). Оппозиционеры из СКП, большинство из которых отказались поехать на конгресс в Сочи, выдвинули ряд неприемлемых для Дамаска условий относительно принципов работы конституционной комиссии.

7 февраля пресс-секретарь аппарата эмиссара ООН Риим Исмаил заявила, что де Мистура провел в Женеве встречу с делегацией СКП, где обсудил вопрос создания конституционной комиссии. Пресс-секретарь пояснила, что "эти консультации являются частью более широких переговоров, проводимых спецпосланником, поскольку он сосредоточил внимание на создании конституционной комиссии". В Сочи де Мистура заявлял, что намерен отобрать для включения в комиссию по конституции 50 человек, представляющих правительство, оппозицию и группы независимых деятелей.

Участники Конгресса национального диалога в Сочи приняли заявление из 12 пунктов, в котором излагаются взгляды сирийцев на будущее своей страны. В нем отмечается, что Сирия должна сохранять суверенитет и территориальную целостность, а ее будущее может определять только сам сирийский народ путем демократических выборов. Участники форума обратились к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой оказать содействие в организации работы конституционной комиссии, мандат которой будет определен в рамках женевского процесса.