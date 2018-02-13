Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.02:
$ 57.77
€ 71.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Египта принял в Каире директора Службы внешней разведки РФ

Международная панорама
13 февраля, 17:34 дата обновления: 13 февраля, 18:09 UTC+3

Сергей Нарышкин назвал Египет одним из основных игроков в процессе установления стабильности в регионе

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 13 февраля. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял во вторник в Каире главу Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина. Об этом говорится в поступившем в отделение ТАСС в Каире специальном заявлении канцелярии египетского лидера.

"Российский представитель передал лидеру АРЕ [Арабской Республики Египет] наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина и высказал важность сотрудничества между странами в области безопасности на этапе, когда терроризм угрожает региону и всему миру", - говорится в заявлении.

Нарышкин, как говорится в документе, "отметил роль Египта как одного из основных игроков в процессе установления стабильности и мира в регионе".

Со своей стороны президент Египта высоко оценил отношения между АРЕ и РФ, указав на приверженность его страны и дальше укреплять взаимоотношения между Москвой и Каиром по всем направлениям.

В заявлении подчеркивается, что стороны обсудили вопросы всеобъемлющей борьбы с терроризмом. По словам ас-Сиси, "борьба с террором требует совместных действий всего международного сообщества, без придания различий отдельным экстремистским группировкам". В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по поводу "кризисов в ближневосточном регионе и методов их политического разрешения при сохранении суверенитета и территориальной целостности отдельных государств".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сиси, Абдель Фаттах, ас- Нарышкин, Сергей Евгеньевич
Страны
Египет Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МАК назвали возможную причину катастрофы Ан-148
2
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
3
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
4
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
5
Глава МИД Нидерландов подал в отставку из-за лжи о встрече с Путиным
6
Франц Клинцевич о психическом здоровье чиновников, отношениях РФ и Запада и смертной казни
7
Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к медалям Олимпиады
Темы дня
Новости партнеров
Реклама