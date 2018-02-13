Президент Египта принял в Каире директора Службы внешней разведки РФ

КАИР, 13 февраля. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял во вторник в Каире главу Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина. Об этом говорится в поступившем в отделение ТАСС в Каире специальном заявлении канцелярии египетского лидера.

"Российский представитель передал лидеру АРЕ [Арабской Республики Египет] наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина и высказал важность сотрудничества между странами в области безопасности на этапе, когда терроризм угрожает региону и всему миру", - говорится в заявлении.

Нарышкин, как говорится в документе, "отметил роль Египта как одного из основных игроков в процессе установления стабильности и мира в регионе". Со своей стороны президент Египта высоко оценил отношения между АРЕ и РФ, указав на приверженность его страны и дальше укреплять взаимоотношения между Москвой и Каиром по всем направлениям. В заявлении подчеркивается, что стороны обсудили вопросы всеобъемлющей борьбы с терроризмом. По словам ас-Сиси, "борьба с террором требует совместных действий всего международного сообщества, без придания различий отдельным экстремистским группировкам". В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по поводу "кризисов в ближневосточном регионе и методов их политического разрешения при сохранении суверенитета и территориальной целостности отдельных государств".