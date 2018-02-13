Король Иордании обсудит в Москве ситуацию в Сирии

АММАН, 13 февраля. /ТАСС/. Совместные усилия России и Иордании по стабилизации обстановки на юге Сирии станут главной темой переговоров иорданского короля Абдаллы II в Москве. Об этом в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману сообщил монарх в преддверии своего визита в РФ.

"Я еду в Москву на встречу с президентом Владимиром Путиным, которого я считаю своим братом, - подчеркнул он. - Я еду туда как его хороший друг и друг России". По словам Абдаллы II, "совместные усилия России и Иордании в Сирии ради стабилизации обстановки на юге этой страны - это хорошая тема для обсуждения".

"Еще более важно то, как мы продвигаем процесс в Сирии по направлению к политическому урегулированию, - отметил король. - В особенности это касается таких вопросов, как конституция и предстоящие выборы. Однако нашего голоса недостаточно, но вместе с Россией мы многого достигли и теперь с нетерпением ждем возможности решительно двигаться дальше и добиться положительных результатов в течение предстоящего года".