Разведка США: разработка Россией крылатой ракеты представляет угрозу для Штатов

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Разработка Россией новой крылатой ракеты представляет угрозу для США. Об этом заявил во вторник директор национальной разведки США Дэниел Коутс, выступая на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса.

"Россия развивает свои ядерные вооружения и средства их доставки, - отметил он. - Россия разрабатывает крылатую ракету наземного базирования в нарушение, как считают США, Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД)".

По словам Коутса, "Москва, вероятно, полагает, что новая крылатая ракета обеспечит им достаточные военные преимущества, чтобы идти на риск, связанный с политическими последствиями нарушения ДРСМД".