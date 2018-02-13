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Разведка США: разработка Россией крылатой ракеты представляет угрозу для Штатов

Международная панорама
13 февраля, 18:25 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, февраля. /ТАСС

В Вашингтоне считают, что Москва нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности

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ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Разработка Россией новой крылатой ракеты представляет угрозу для США. Об этом заявил во вторник директор национальной разведки США Дэниел Коутс, выступая на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса.

"Россия развивает свои ядерные вооружения и средства их доставки, - отметил он. - Россия разрабатывает крылатую ракету наземного базирования в нарушение, как считают США, Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД)".

По словам Коутса, "Москва, вероятно, полагает, что новая крылатая ракета обеспечит им достаточные военные преимущества, чтобы идти на риск, связанный с политическими последствиями нарушения ДРСМД".

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