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Король Иордании назвал борьбу с терроризмом вопросом мирового масштаба

Международная панорама
13 февраля, 18:36 UTC+3 АММАН АММАН 13, февраля. /ТАСС

По словам Абдаллы II, даже очевидный успех в борьбе с ИГ "в Ираке или Сирии еще не значит его полного разгрома"

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АММАН, 13 февраля. /ТАСС/. Искоренение терроризма является долгосрочным вопросом мирового масштаба. Об этом в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману заявил король Иордании Абдалла II.

Интервью

Король Иордании Абдалла II

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"Я полагаю, что президент России и я выразились на этот счет чуть-чуть по-разному, но мы оба зафиксировали понимание того, что все это отчасти похоже на третью мировую войну, осуществляемую несколько иными средствами, - подчеркнул монарх. - Это вызов не только для России или Иордании. Это явление глобального порядка, где все мы - мусульмане, христиане, иудеи и люди многих других верований - находимся по одну сторону в борьбе с этими поставившими себя вне закона варварами, ничего общего не имеющими с исламом".

По его словам, "даже очевидный успех в борьбе с "Исламским государством" (запрещенной в РФ экстремистской организацией) в Ираке или Сирии еще не значит его полного разгрома".

"Это вовсе не значит, что эти люди побеждены, - отметил король. - Они могут передислоцироваться в другие места. <...> Они также проникают на Филиппины, в Африку, в частности в Ливию. Можно упомянуть [группировки] "Боко харам" и "Аш-Шабаб".

"Будущее станет предметом обсуждения между Иорданией и Россией, но всем нам необходимо подумать, как продолжать сотрудничество с тем, чтобы наверняка поставить перед ними заслон везде и всюду, - указал монарх. - Мы не можем позволить себе в этом году думать только о Сирии, а в следующем году озаботиться тем, что происходит в Африке". "Необходим целостный, комплексный подход к объединению всех наших усилий для того, чтобы воздвигнуть преграду на пути этих сил, где бы они ни находились", - заявил Абдалла II.

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