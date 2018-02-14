Пентагон: США может не понадобиться рост расходов на сдерживание РФ в Европе в 2020 году

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны, вероятно, не будет в рамках бюджета на 2020 финансовый год запрашивать увеличение ассигнований на так называемую Европейскую инициативу сдерживания, цель которой - противодействие России в странах Старого света. Об этом заявил во вторник журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Нет, я не думаю, что он будет увеличиваться каждый год", - сказал министр, слова которого приводит издание Defense News. "Сейчас мы имеем то, что имеем. Мы в хорошем положении, и мы видим, что другие страны альянса [НАТО] увеличивают свой вклад", - добавил Мэттис.

В понедельник американская администрация представила проект федерального бюджета на 2019 финансовый год (начнется в США 1 октября текущего календарного года) на общую сумму $4,4 трлн. Эта сумма включает в себя $716 млрд на военные расходы.

В тот же день на брифинге для журналистов генерал-майор сухопутных войск США Пол Чемберлен подтвердил тот факт, что ассигнования на "Европейскую инициативу сдерживания" в новом бюджетном плане возросли. В материалах министерства обороны поясняется, что, в соответствии с бюджетным запросом на 2018 год, расходы на эту программу составили $4,8 млрд, а в новом проекте бюджета Пентагон запрашивает уже $6,5 млрд, то есть на $1,7 млрд больше.

Программа даст возможность увеличить объемы складируемой в Европе военной техники и тяжелых вооружений США, модернизировать оснащение американских сухопутных войск на континенте, а также способности ВВС "быстро расширять масштабы операций" в условиях боевых действий, усилить защиту линий связи и тыловой инфраструктуры, предоставить Киеву $250 млн, чтобы "помочь Украине защитить свой территориальный суверенитет", говорится в бюджетном запросе.

Проект бюджета представляет собой направленный Конгрессу запрос, в котором говорится о приоритетах нынешней администрации. Законодатели Палаты представителей и Сената Конгресса сами утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства.