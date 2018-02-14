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МИД ФРГ: арест Дениза Юджеля остается одним из препятствий в отношениях Берлина и Анкары

Международная панорама
14 февраля, 1:07 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 14, февраля. /ТАСС

Глава внешнеполитического ведомства Зигмар Габриэль заявил, что Германия настаивает "на скорейшем проведении процесса, соответствующего принципам правового государства"

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БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Пребывание в заключении в Турции корреспондента немецкой газеты Die Welt Дениза Юджеля является одним из препятствий в отношениях Берлина и Анкары. Об этом говорится в опубликованном во вторник вечером заявлении главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля.

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"Пребывание около года в тюрьме Дениза Юджеля по-прежнему является одним из серьезных препятствий в двусторонних отношениях, - отметил министр. - Мы, как и прежде, во время переговоров настаиваем на скорейшем проведении процесса, соответствующего принципам правового государства". "На наш взгляд, единственной целью может быть только освобождение Дениза Юджеля", - считает глава МИД.

Одновременно Габриэль подчеркнул, что Берлин также стремится поддержать и других граждан ФРГ, которые "задержаны в Турции по политическим мотивам". Он напомнил, что некоторые немцы уже были выпущены из тюрем и смогли покинуть территорию Турции. "Мы сделаем все, чтобы добиться этого и в ходе рассмотрения дела Юджеля", - отметил министр.

Журналист был задержан в Турции ровно год назад. Юджель, имеющий и турецкое, и немецкое гражданство, был арестован по подозрению в участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, а также в пропаганде терроризма.

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Персоны
Габриэль, Зигмар
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