Госдеп: нажим на КНДР будет до тех пор, пока Пхеньян не захочет обсуждать денуклеаризацию

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. США намерены оказывать нажим на КНДР до тех пор, пока не будут предприняты конкретные шаги к денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт. Трансляция брифинга шла на сайте ведомства.

"Хочу повторить то, о чем уже заявлял вице-президент [США Майкл Пенс], - отметила она. - Нажим будет продолжаться до тех пор, пока не будут предприняты такие шаги, которые страны-союзники сочтут значимыми шагами в направлении денуклеаризации. Кампания по оказанию максимального нажима будет продолжена. Но если захотят говорить, то мы будем говорить".

По словам представителя Госдепартамента, администрация США поддерживает тесные контакты по этому вопросу с правительствами Южной Кореи и Японии. "В какой-то момент мы, возможно, сядем за стол переговоров, - добавила она. - Однако они должны быть по вопросу о денуклеаризации, которой мы хотим добиться".

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.