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Трамп назначил главой Агентства нацбезопасности США генерал-лейтенанта Накасоне

Международная панорама
14 февраля, 2:52 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, февраля. /ТАСС

Теперь кандидатуру Накасоне должен утвердить Сенат Конгресса

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ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп назначил новым директором одного из самых засекреченных в США разведведомств Агентства национальной безопасности (АНБ) генерал-лейтенанта Пола Накасоне. Об этом сообщил во вторник в Twitter специальный помощник президента и координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс.

Накасоне, кандидатуру которого должен еще утвердить Сенат Конгресса, одновременно возглавит и Киберкомандование ВС США. При этом он будет повышен в звании до генерала.

"Незаурядный лидер для двух особых организаций, - отметил Джойс. - У него есть большой опыт в сфере обеспечения кибербезопасности".

54-летний Накасоне с октября 2016 года руководит Киберкомандованием Армии США (Сухопутных войск). Начинал службу в разведке. Участвовал в операциях в Афганистане и Ираке.

Нынешний директор АНБ и глава Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс, занимавший эти посты с 2014 года, объявил в начале января о намерении уйти весной в отставку.

АНБ, штаб-квартира которого находится в Форт-Миде (штат Мэриленд), располагает большим флотом спутников и разбросанными по планете станциями прослушивания, анализирует не только содержание телефонных разговоров, но и электронную переписку.

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