Трамп назначил главой Агентства нацбезопасности США генерал-лейтенанта Накасоне

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп назначил новым директором одного из самых засекреченных в США разведведомств Агентства национальной безопасности (АНБ) генерал-лейтенанта Пола Накасоне. Об этом сообщил во вторник в Twitter специальный помощник президента и координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс.

Congratulations to Lt. Gen. Paul Nakasone, nominated as Director NSA & Commander,U.S. Cyber Command, a positon that will earn him his 4th star! An exceptional leader for two exceptional orginizations, he brings great experience and strong cyber background. @NSAGov @USCyberCommand pic.twitter.com/7rAX8QwbY0 — Rob Joyce (@RobJoyce45) 13 February 2018

Накасоне, кандидатуру которого должен еще утвердить Сенат Конгресса, одновременно возглавит и Киберкомандование ВС США. При этом он будет повышен в звании до генерала.

"Незаурядный лидер для двух особых организаций, - отметил Джойс. - У него есть большой опыт в сфере обеспечения кибербезопасности".

54-летний Накасоне с октября 2016 года руководит Киберкомандованием Армии США (Сухопутных войск). Начинал службу в разведке. Участвовал в операциях в Афганистане и Ираке.

Нынешний директор АНБ и глава Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс, занимавший эти посты с 2014 года, объявил в начале января о намерении уйти весной в отставку.

АНБ, штаб-квартира которого находится в Форт-Миде (штат Мэриленд), располагает большим флотом спутников и разбросанными по планете станциями прослушивания, анализирует не только содержание телефонных разговоров, но и электронную переписку.