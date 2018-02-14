Тиллерсон проведет в Аммане встречу с Сирийским комитетом по переговорам

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду во время визита в столицу Иордании Амман встретится с оппозиционным Сирийским комитетом по переговорам (СКП). Об этом говорится в распространенном пресс-службой Госдепартамента расписании главы внешнеполитического ведомства.

"Госсекретарь Тиллерсон участвует во встрече СКП", - говорится в сообщении. Мероприятие запланировано на 9:30 утра по местному времени (10:30 мск).

Кроме того, Тиллерсон проведет встречи с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади и королем Абдаллой II. Госсекретарь посещает королевство в рамках своего ближневосточного турне.

Ранее СКП отказался принять участие в прошедшем в Сочи Конгрессе сирийского национального диалога. Однако отдельные его представители приехали на форум на индивидуальной основе.