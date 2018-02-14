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Тиллерсон на встречах в Кувейте обсудил тему КНДР и борьбу с ИГ

Международная панорама
14 февраля, 5:40 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, февраля. /ТАСС

Также госсекретарь США на переговорах с генсеком ООН обсудил вопрос ближневосточного урегулирования

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ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Ситуация вокруг КНДР, борьба с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим . ТАСС) и действия Ирана стали основными темами встреч на высоком уровне, которые во время своего пребывания в Кувейте во вторник провел госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Об этом сообщила пресс-служба американского Госдепартамента.

В частности, шеф американской дипломатии встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, они "обсудили широкий спектр общих проблем и вопросов", в частности, "важность усиления давления на Северную Корею, необходимость поддержки женевского процесса для завершения конфликта в Сирии", а также сотрудничество США и Евросоюза в вопросе противодействия Ирану.

Аналогичную тематику Тиллерсон затронул и во время беседы с министром иностранных дел Австралии Джули Бишоп. Они также отметили важное значение постоянных прочных американо-австралийских отношений. Обсуждался и предстоящий 23 февраля визит в Вашингтон премьер-министра Австралии Малколма Тернбулла.

На встрече с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром Тиллерсон поднял вопрос о необходимости продолжения поставок гуманитарной помощи в Йемен и прекращения там конфликта. Среди других тем - борьба с ИГ, конфликт в Сирии, поддержка "законных структур безопасности" в Ливане.

В заключение Тиллерсон провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, они также обсудили КНДР, Иран, ближневосточное урегулирование и усилия, предпринимаемые спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Де Мистура, Стаффан
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
США КНДР Иран Ливан Сирия Кувейт Австралия Саудовская Аравия
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