Тиллерсон на встречах в Кувейте обсудил тему КНДР и борьбу с ИГ

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Ситуация вокруг КНДР, борьба с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим . ТАСС) и действия Ирана стали основными темами встреч на высоком уровне, которые во время своего пребывания в Кувейте во вторник провел госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Об этом сообщила пресс-служба американского Госдепартамента.

В частности, шеф американской дипломатии встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, они "обсудили широкий спектр общих проблем и вопросов", в частности, "важность усиления давления на Северную Корею, необходимость поддержки женевского процесса для завершения конфликта в Сирии", а также сотрудничество США и Евросоюза в вопросе противодействия Ирану.

Аналогичную тематику Тиллерсон затронул и во время беседы с министром иностранных дел Австралии Джули Бишоп. Они также отметили важное значение постоянных прочных американо-австралийских отношений. Обсуждался и предстоящий 23 февраля визит в Вашингтон премьер-министра Австралии Малколма Тернбулла.

На встрече с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром Тиллерсон поднял вопрос о необходимости продолжения поставок гуманитарной помощи в Йемен и прекращения там конфликта. Среди других тем - борьба с ИГ, конфликт в Сирии, поддержка "законных структур безопасности" в Ливане.

В заключение Тиллерсон провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, они также обсудили КНДР, Иран, ближневосточное урегулирование и усилия, предпринимаемые спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.