Лидер оппозиции Зимбабве скончался в ЮАР

ТАСС, 15 февраля. Лидер ведущей оппозиционной партии Зимбабве "Движение за демократические перемены" Морган Тсвангираи скончался в среду в возрасте 65 лет в ЮАР после долгой борьбы с раком. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заместителя председателя этой партии Элиаса Мудзури.

"Я могу подтвердить, что он (Морган Тсвангираи - прим. ТАСС) скончался <...>, - приводит агентство слова Мудзури. - Об этом мне сообщила его семья".

Морган Тсвангираи был главным противником президента Зимбабве Роберта Мугабе, который правил страной 37 лет до тех пор, пока не ушел в отставку в ноябре прошлого года под давлением военных. В начале своей политической карьеры Тсвангираи был сторонником Мугабе и одним из руководителей правящей партии ЗАНУ-ПФ, однако впоследствии перешел в оппозицию и основал в 1999 году "Движение за демократические перемены" . В 2000, 2003, 2007, 2008 годах лидер оппозиции подвергался арестам.

В 2002 году Тсвангираи участвовал в президентских выборах, которые он проиграл Мугабе. В 2008 году лидер оппозиции вновь баллотировался на выборах главы государства. В их первом туре в марте того года он получил 47,8% голосов, опередив Мугабе, получившего 43,2%. В июне 2008 Тсвангираи проиграл второй тур выборов, в котором он отказался участвовать, обвинив власти в запугивании избирателей и организации кампании насилия против сторонников оппозиции.

В июле 2008 года Тсвангираи и Мугабе при посредничестве занимавшего тогда пост президента ЮАР Табо Мбеки достигли соглашения о разделении власти, по которому лидер оппозиции занял пост премьер-министра. Разногласия между президентом Мугабе и премьер-министром Тсвангираи продолжались до 2013 года, когда Мугабе был переизбран главой государства, а пост премьера был упразднен.

В последние годы Морган Тсвангираи страдал раком кишечника, от которого он лечился в ЮАР. Когда в ноябре прошлого года военные в Зимбабве поместили Мугабе под домашний арест, чтобы вынудить его подать в отставку, Тсвангираи вернулся на родину. По сообщениям СМИ, оппозиция вела переговоры о возможном вхождении в состав правительства, однако после отставки Мугабе этого не произошло. Новый президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва обещает провести новые выборы главы государства и парламента в первой половине текущего года.