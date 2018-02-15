Белый дом: рост оборонного бюджета для администрации США важнее, чем сокращение дефицита

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Увеличение ассигнований на нужды обороны для нынешней американской администрации представляется более важным, чем сокращение дефицита госбюджета. Об этом сообщил в среду руководитель Административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни на слушаниях в бюджетном комитете Палаты представителей Конгресса США.

"Президент отчетливо осознает ситуацию с дефицитом, однако он также понимает, что мы живем в таком мире, где для того, чтобы выделить ассигнования, необходимые министерству обороны, которые мы считаем жизненно важными и приоритетными, нам нужно согласиться на более высокие уровни [трат], не связанных с обороной, которых мы бы не хотели", - сказал Малвейни.

Он имел в виду компромиссную договоренность республиканцев и президента США Дональда Трампа с демократами, в соответствии с которой в параметрах бюджета на 2018 и 2019 финансовые годы оборонные расходы повышаются на $300 млрд при условии, что на эту же сумму увеличиваются ассигнования и на другие внутриполитические программы. При этом, согласно материалам Белого дома, дефицит госбюджета возрастает в 2018 финансовом году с $665 млрд до $873 млрд, а в 2019-м - до $984.

В понедельник американская администрация представила проект федерального бюджета на 2019 финансовый год (начнется в США 1 октября текущего календарного года) на общую сумму $4,4 трлн. Эта цифра включает в себя $716 млрд на военные расходы.

Проект бюджета представляет собой направленный Конгрессу запрос, в котором говорится о приоритетах нынешней администрации. Члены Палаты представителей и Сената сами утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства.