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США поддерживают решение Перу отказать Мадуро в участии в Саммите Америк

Международная панорама
15 февраля, 1:53 дата обновления: 15 февраля, 2:28 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, февраля. /ТАСС

Позицию Перу поддержала также Группа Лимы, в которую входят представители 12 стран

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ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. США поддерживают решение МИД Перу отказать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в возможности участвовать в Саммите Америк, который состоится в столице страны Лиме 13-14 апреля. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

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"Мы поддерживаем решение Перу как принимающей стороны предстоящего Саммита Америк отозвать свое приглашение у президента Венесуэлы Мадуро. Решение Перу было принято при поддержке Группы Лима, которая выступает за соответствие высокому демократическому стандарту для участия в саммите", - сказано в тексте.

В Госдепартаменте также вновь призвали Национальный избирательный совет Венесуэлы утвердить новый график проведения выборов в соответствии с конституцией от 1999 года и при сотрудничестве с парламентом. В предвыборной гонке, продолжила Науэрт, должны принять участие все политические партии, а на сами выборы нужно допустить международных наблюдателей.

Ранее Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что выборы президента состоятся 22 апреля текущего года. Мадуро еще 2 февраля был официально провозглашен кандидатом на высший государственный пост на заседании правящей Единой социалистической партии Венесуэлы. Оппозиция выразила несогласие с такими сроками.

Во вторник МИД Перу объявил о решении отказать Мадуро в возможности участвовать в Саммите Америк. Эту позицию поддержала Группа Лимы, в которую входят представители 12 стран (Чили, Аргентина, Бразилия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай и Перу). Группа Лимы была сформирована 8 августа прошлого года в столице Перу. Тогда участники встречи подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе Мадуро без проведения предварительного референдума.

Саммит Америк - встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств (ОАГ), объединяющей 35 стран.

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Политический кризис в Венесуэле
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