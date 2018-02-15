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CNN: главы спецслужб США не рекомендуют американцам пользоваться китайскими смартфонами

Международная панорама
15 февраля, 4:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, февраля. /ТАСС

По мнению спецслужб, рискованно допускать к американской телекоммуникационной инфраструктуре компании, "подотчетные иностранным правительствам"

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НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Главы ФБР, ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США не рекомендовали американцам пользоваться смартфонами производства китайских компаний Huawei и ZTE, утверждая, что они угрожают безопасности. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

По ее данным, с таким предупреждением руководители указанных ведомств выступили на слушаниях, состоявшихся в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США. Во время заседания сенатор-республиканец Том Коттон предложил главе ФБР Кристоферу Рею, руководителю ЦРУ Майклу Помпео и директору национальной разведки США Дэниелу Коутсу поднять руки, если они рекомендуют соотечественникам пользоваться продукцией указанных компаний из КНР. По сведениям телеканала, никто из них на данную просьбу не отреагировал.

Рей пояснил мнение спецслужб, заявив, что допускать к телекоммуникационной инфраструктуре США компании, "подотчетные иностранным правительствам", рискованно. "Это создает предпосылки для злонамеренного изменения или кражи информации, - приводит его слова телеканал. - Это также создает возможности для скрытого шпионажа".

Ранее американский телекоммуникационный гигант Verizon Communications отказался от продажи смартфонов производства Huawei. По данным агентства Bloomberg, такое решение компания приняла под давлением правительства США, которое подозревает Huawei в сотрудничестве со спецслужбами Китая. Как полагают американские чиновники, на смартфонах этой компании могут устанавливаться программы, с помощью которых за пользователями осуществляется слежка. До этого по той же причине от использования продукции китайского производителя отказалась американская компания AT&T.

В январе конгрессмены-республиканцы Майкл Конэуэй и Лиз Чейни предложили законопроект, в соответствии с которым рекомендовано запретить правительству США заключать контракты с Huawei и ZTE, а также пользоваться продукцией их производства.

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