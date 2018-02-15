Послы Тасмагамбетов и Бородавкин обсудили предстоящие мероприятия в Казахстане

АСТАНА, 15 февраля. /ТАСС/. Посол Казахстана в РФ Имангали Тасмагамбетов принял в среду нового посла России в Казахстане Алексея Бородавкина, с которым обсудил ключевые аспекты двустороннего сотрудничества по предстоящим мероприятиям в республике в 2018 году. Об этом в четверг сообщила пресс-служба посольства Казахстана в России.

"Это девятый раунд межсирийских переговоров, который пройдет после встречи министров иностранных дел стран - гарантов астанинского процесса. Также пятый саммит прикаспийских государств, где будет рассмотрен проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.

Кроме того, дипломаты обсудили проведение шестого Съезда лидеров мировых и традиционных религий и XV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.