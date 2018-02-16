Тиллерсон: США будут стараться сдержать данные Турции обещания по Манбиджу

АНКАРА, 16 февраля. /ТАСС/. США будут работать над тем, чтобы сдержать данные Турции обещания по сирийскому городу Манбидж. Об этом, как сообщает газета Sabah, заявил в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита в Анкару.

"Мы намерены координировать наши действия для окончательной победы над "Даиш" (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", ИГ), мы будем также противостоять другим террористическим организациям, которые находятся в Сирии. Мы будем работать над тем, как обеспечить стабильность в разных районах страны, а также над тем, кто займет эти районы после победы над ИГ", - сказал он.

"И основной целью является возвращение в эти деревни и города тех групп народов, которые жили в них до прихода "Даиш". Первым в этом списке стоит Манбидж, ранее Соединенные Штаты дали ряд обещаний Турции по Манбиджу, но мы не смогли их полностью сдержать", - указал госсекретарь.

Сирийский Манбидж на протяжении нескольких лет является предметом спора между Анкарой и Вашингтоном. Бывший вице-президент США Джозеф Байден еще в 2016 году пообещал, что все бойцы курдских формирований "Силы народной самообороны" (СНС), которые входят в состав коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), покинут этот населенный пункт и перейдут на восточный берег реки Евфрат после освобождения Манбиджа от боевиков ИГ. В Турции считают, что отряды СНС, являющихся сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, могут взять под свой контроль многокилометровую зону на границе двух стран.

Президент Турции Тайип Эрдоган уже несколько раз заявлял, что операция "Оливковая ветвь", которую Турция проводит на севере Сирии, может распространиться на город Манбидж, и настоятельно рекомендовал США вывести оттуда свои подразделения. В начале февраля вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что ВС Турции могут войти в Манбидж, если силы СНС не покинут этот города, а мишенью могут стать даже американские военнослужащие, одетые в униформу СНС.