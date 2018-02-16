Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тиллерсон: США будут стараться сдержать данные Турции обещания по Манбиджу

Международная панорама
16 февраля, 18:30 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 16, февраля. /ТАСС

Госсекретарь США заявил о намерении Вашингтона координировать действия для "окончательной победы" над ИГ

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 16 февраля. /ТАСС/. США будут работать над тем, чтобы сдержать данные Турции обещания по сирийскому городу Манбидж. Об этом, как сообщает газета Sabah, заявил в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита в Анкару.

"Мы намерены координировать наши действия для окончательной победы над "Даиш" (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", ИГ), мы будем также противостоять другим террористическим организациям, которые находятся в Сирии. Мы будем работать над тем, как обеспечить стабильность в разных районах страны, а также над тем, кто займет эти районы после победы над ИГ", - сказал он.

"И основной целью является возвращение в эти деревни и города тех групп народов, которые жили в них до прихода "Даиш". Первым в этом списке стоит Манбидж, ранее Соединенные Штаты дали ряд обещаний Турции по Манбиджу, но мы не смогли их полностью сдержать", - указал госсекретарь.

Сирийский Манбидж на протяжении нескольких лет является предметом спора между Анкарой и Вашингтоном. Бывший вице-президент США Джозеф Байден еще в 2016 году пообещал, что все бойцы курдских формирований "Силы народной самообороны" (СНС), которые входят в состав коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), покинут этот населенный пункт и перейдут на восточный берег реки Евфрат после освобождения Манбиджа от боевиков ИГ. В Турции считают, что отряды СНС, являющихся сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, могут взять под свой контроль многокилометровую зону на границе двух стран.

Президент Турции Тайип Эрдоган уже несколько раз заявлял, что операция "Оливковая ветвь", которую Турция проводит на севере Сирии, может распространиться на город Манбидж, и настоятельно рекомендовал США вывести оттуда свои подразделения. В начале февраля вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что ВС Турции могут войти в Манбидж, если силы СНС не покинут этот города, а мишенью могут стать даже американские военнослужащие, одетые в униформу СНС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне Борьба с "Исламским государством"
Персоны
Тиллерсон, Рекс Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
США Сирия Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
2
МВД хочет лишать прав за нарушение одних и тех же пунктов ПДД более трех раз за год
3
Госдума приняла президентский закон о повышении МРОТ с 1 мая 2018 года
4
Бережная: судьба олимпийской чемпионки Пхёнчхана фигуристки Савченко достойна экранизации
5
Эксперты: ВТБ придется разработать новую стратегию развития "Магнита"
6
Российские пользователи сообщают о проблемах в работе соцсети "ВКонтакте"
7
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама