Киев не позвал венгров Закарпатья на консультации по закону об образовании

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Украина не приглашала членов Венгерской общины Закарпатья на консультации по выполнению языковой статьи закона "Об образовании". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства Венгрии.

Ранее министр образования Украины Лилия Гриневич заявила, что представители венгерской общины отказались от участия в ключевом раунде переговоров по поводу обсуждения закона.

"Они не были приглашены на консультации по языковому закону <...>, - говорится в заявлении венгерского МИД. - Венгры Закарпатья не посещали встречу с украинским правительством в Киеве, в ходе которой состоялись переговоры по закону в соответствии с требованиями Венецианской комиссии".

По словам главы внешнеполитического ведомства Венгрии Петера Сийярто, Киев запустил "международную кампанию лжи", чтобы скрыть факт "полного пренебрежения рекомендациями Венецианской комиссии". Он также призвал власти вместо этого приостановить имплементацию закона об образовании. "Украина должна наконец-то начать переговоры с венграми Закарпатья", - подчеркнул он.