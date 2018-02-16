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Трамп встретится с близкими погибших в результате стрельбы в школе во Флориде

Международная панорама
16 февраля, 19:26 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, февраля. /ТАСС

Ранее президент США назвал стрельбу в школе проявлением "чудовищного насилия, ненависти и зла"

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ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что встретится в пятницу в Паркленде (штат Флорида) с близкими 17 учеников и преподавателей, погибших в результате стрельбы в школе.

"Я поеду сегодня во Флориду, чтобы встретиться с некоторыми из самых храбрых людей на планете, людей, жизни которых полностью разрушены", - отметил он в своем Twitter.

Глава Белого дома в четверг в своем обращении к нации назвал стрельбу в школе во Флориде проявлением "чудовищного насилия, ненависти и зла". "Ни один ученик, ни один учитель не должен быть в опасности в американских школах", - заметил он, добавив, что "приоритетной задачей" его администрации станет "повышение безопасности в школах".

Во Флориде и по всей стране проходят траурные мероприятия. Трамп распорядился до заката 19 февраля приспустить флаги над Белым домом, американскими правительственными зданиями в США и за рубежом.

Стрельбу из полуавтоматической винтовки открыл в среду в школе Паркленда бывший ее учащийся - 19-летний Николас Круз. В результате погибли 17 человек, еще 14 пострадавших находятся в больницах. Круза арестовали полицейские, и в четверг ему были предъявлены обвинения в убийстве по 17 пунктам.

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