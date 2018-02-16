Встреча глав МИД "нормандского формата" в пятницу не состоится из-за отъезда главы МИД ФРГ

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Встреча глав МИД "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция и Украина) в пятницу не состоится из-за отъезда германского министра Зигмара Габриэля. Об этом ТАСС сообщили организаторы Мюнхенской конференции по безопасности.

"Встреча глав МИД в "нормандском формате" в пятницу не состоится. Дата мероприятия уточняется", - отметил представитель организационного комитета Мюнхенской конференции по безопасности, добавив, что глава МИД ФРГ должен был покинуть конференцию из-за отъезда в Берлин.

Габриэль уехал из Мюнхена для участия в пресс-конференции по случаю освобождения в Турции немецкого журналиста Дениза Юджеля.

Ранее о том, что встреча глав МИД "четверки" состоится в Мюнхене на полях конференции по безопасности неоднократно заявлял глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин. Кроме того, источник в одной из европейских делегаций, знакомый с ходом организации встречи, сообщал ТАСС, что она пройдет в пятницу вечером.