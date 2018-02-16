Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Встреча глав МИД "нормандского формата" в пятницу не состоится из-за отъезда главы МИД ФРГ

Международная панорама
16 февраля, 19:58 UTC+3

Новая дата мероприятия пока уточняется

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Встреча глав МИД "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция и Украина) в пятницу не состоится из-за отъезда германского министра Зигмара Габриэля. Об этом ТАСС сообщили организаторы Мюнхенской конференции по безопасности.

"Встреча глав МИД в "нормандском формате" в пятницу не состоится. Дата мероприятия уточняется", - отметил представитель организационного комитета Мюнхенской конференции по безопасности, добавив, что глава МИД ФРГ должен был покинуть конференцию из-за отъезда в Берлин.

Габриэль уехал из Мюнхена для участия в пресс-конференции по случаю освобождения в Турции немецкого журналиста Дениза Юджеля.

Ранее о том, что встреча глав МИД "четверки" состоится в Мюнхене на полях конференции по безопасности неоднократно заявлял глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин. Кроме того, источник в одной из европейских делегаций, знакомый с ходом организации встречи, сообщал ТАСС, что она пройдет в пятницу вечером.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Мюнхенская конференция по безопасности - 2018
Персоны
Габриэль, Зигмар Климкин, Павел Анатольевич
Страны
Турция Россия Украина Франция Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
2
МВД хочет лишать прав за нарушение одних и тех же пунктов ПДД более трех раз за год
3
Бережная: судьба олимпийской чемпионки Пхёнчхана фигуристки Савченко достойна экранизации
4
Госдума приняла президентский закон о повышении МРОТ с 1 мая 2018 года
5
Эксперты: ВТБ придется разработать новую стратегию развития "Магнита"
6
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
7
Куратор утверждает, что погибшая в детском саду девочка была под присмотром воспитателей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама