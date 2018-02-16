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Порошенко обсудил с Гутерришем задачи миссии ООН в Донбассе

Международная панорама
16 февраля, 22:36 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, февраля. /ТАСС

Собеседники пришли к согласию, что главной задачей предстоящей миссии ООН должно быть обеспечение полного мирного урегулирования в Донбассе

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КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем цели возможной миссии ООН в Донбассе.

"Собеседники пришли к согласию, что главной задачей предстоящей миссии ООН должно быть обеспечение полного мирного урегулирования ситуации в Донбассе и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен на Мюнхенской конференции по безопасности выступит с докладом о необходимости размещения в Донбассе 24 тыс. миротворцев ООН, из них - 20 тыс. военных, 4 тыс. полицейских. Утверждается, что в этом случае конфликт на востоке Украины удастся урегулировать за 12 месяцев.

Президент России Владимир Путин 14 декабря заявил, что Москва не против того, чтобы поставить Донбасс под международный контроль, но об этом Киев должен напрямую договариваться с провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Путин напомнил, что ранее Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности проект резолюции о размещении в Донбассе сил ООН, которые будут заниматься защитой наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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