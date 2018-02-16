Отношения ЕС с НАТО и РФ стали одной из главных тем первого дня конференции в Мюнхене

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Первый день работы 54-й Мюнхенской конференции по безопасности был посвящен, в первую очередь, сотрудничеству в рамках НАТО и взаимодействию альянса с Европейским союзом, противодействию терроризму и обстановке на Ближнем Востоке. В различных дискуссиях приняли участие члены правительств разных стран, представители ООН и Североатлантического альянса.

Европа делает ставку на себя

Форум в третий раз подряд открывала министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Значительная часть ее выступления охватывала взаимодействие ЕС и США. Представитель немецкого правительства сделала акцент на том, что Европа должна наращивать влияние в рамках Североатлантического блока, сохраняя при этом отношения с Вашингтоном.

"Мы хотим поддерживать трансатлантические связи, но при этом оставаться европейцами, - сказала она. - Мы хотим быть более самостоятельными и иметь собственное значение в рамках НАТО".

Рассуждая на тему обороноспособности Германии, фон дер Ляйен вновь вернулась к дискуссии о так называемой цели в 2% от ВВП - именно столько страны НАТО договорились тратить на оборону. "Мы далеки от цели в 2% на военные расходы, но эта идея остается [актуальной]", - сказала немецкий министр.

США последовательно настаивают на том, чтобы члены альянса выполняли взятые на себя обязательства. В Германии данные призывы неоднократно воспринимали критично, в том числе скептицизм по этому вопросу проявлял глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Мысль о самостоятельности Европы, начатую главой германского минобороны, подхватила выступавшая следом министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли. По ее мнению, в нынешних условиях "старые, закаленные европейцы все же должны обратить пристальный взор на самих себя". "Давайте так и поступим", - сказала она.

Генсек НАТО опять обвиняет

Одним из главных событий в первый день конференции стало выступление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, значительная часть которого была посвящена отношениям с Россией. Он утверждал, что НАТО убеждена в нарушении РФ Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). "Мы убеждены, что Россия нарушает условия Договора о РСМД, проводя испытания и развивая крылатые ракеты наземного базирования, а также баллистические ракеты средней дальности", - сказал Столтенберг.

"За последние годы США и Россия уничтожили тысячи ракет. Это огромное достижение, и оно подтверждает, что режим контроля над вооружениями работает. Но теперь мы должны продолжать работать по соблюдению и развитию договоров о РСМД и о стратегических наступательных вооружениях (СНВ)", - заявил он.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это утверждение, с которым Москва выражала категорическое несогласие, отмечая, что в заявлениях американской стороны нет конкретики. Россия выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.

Столтенберг выступил в поддержку продолжения диалога с Россией по контролю над вооружениями и другим вопросам безопасности, в том числе на площадке Совета Россия - НАТО, работа которого возобновилась в 2016 году после приостановки в 2014 году.

Как заявил журналистам "на полях" конференции заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, ранее занимавший должность постпреда при НАТО, сегодня ни одна организация не способна оградиться от окружающего мира и построить "островки безопасности". Грушко подчеркнул, что только равноправное сотрудничество со всеми мировыми игроками, в частности с Россией, а не следование логике "ведущий-ведомый" позволит справиться с многочисленными вызовами и угрозами. "Глубинные интересы Европы не связаны с конфронтацией с Россией", - убежден высокопоставленный дипломат.

НАТО - "ядерный альянс"

Генсек НАТО подчеркнул, что ядерное оружие было и останется главным средством сдерживания и обеспечения безопасности альянса. "Североатлантический альянс был и останется ядерным альянсом, наши ядерные силы - и в первую очередь ядерные силы США - останутся главным средством сдерживания для НАТО", - сказал он.

В то же время, по его словам, все страны НАТО должны оказывать максимальное давление на КНДР для прекращения ее ракетной и ядерной программ, так как теперь находятся в досягаемости северокорейских ракет. Страны НАТО "отныне находятся в досягаемости северокорейских ядерных ракет, поэтому должны оказывать максимальное политическое, экономическое и дипломатическое давление на Пхеньян", сказал он. "Россия и Китай играют особую роль в отношениях с этой страной и решении этих проблем", - отметил генсек НАТО.

Отвечая на вопрос главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева о влиянии на нынешний кризис вокруг Корейского полуострова заявлений Вашингтона о "готовности США стереть КНДР с лица земли", Столтенберг отказался признавать их провокационный характер, а лишь повторил слова о необходимости оказывать давление на Пхеньян всеми имеющимися у стран НАТО средствами.

В ожидании встречи

Одной из самых содержательных в первый день форума обещала стать встреча "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ и Украина). Возможность созыва в пятницу консультаций в данном формате прорабатывалась, но официального подтверждения их проведения ни одна из сторон не озвучивала. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль уехал сегодня в Берлин, где должен был принять участие в пресс-конференции по случаю освобождения в Турции немецкого журналиста Дениза Юджеля. Этому событию немецкие СМИ в пятницу придавали особое значение.

Как ожидается, представители четырех стран соберутся в Мюнхене в субботу. Российская делегация подтвердила готовность встретиться 17 февраля. "Если по времени все участники договорятся, то мы готовы к проведению встречи "нормандского формата" в субботу", - пояснили дипломаты.

Между тем в пятницу "на полях" конференции прошли переговоры министров иностранных дел России и Украины - Сергея Лаврова и Павла Климкина. Данная встреча стала вторым личным контактом глав МИД: первый раз беседа состоялась в Вене в декабре прошлого года в рамках министерского совещания ОБСЕ.

Консультации Лаврова и Климкина длились около часа. Как сообщили в МИД РФ, обсуждались внутриукраинское урегулирование, реализация минского комплекса мер и роль ООН в Донбассе.

По окончании встречи украинский министр отказался отвечать на вопросы российских журналистов, однако выступил перед своим пресс-пулом. По его словам, стороны не пришли к каким-либо договоренностям.

"Почти половина встречи была посвящена вопросам освобождения и вторая половина - миссии ООН, - отметил он. - Необходимо объединить логику "Минска" и логику разворачивания миссии ООН в Донбассе". Кроме того, добавил Климкин, стороны обсудили возможность возвращения россиян в Совместный центр контроля и координации в Донбассе.

Проблематику внутриукраинского урегулирования Сергей Лавров ранее обсудил с генсекретарем ОБСЕ Томасом Гримингером.

Инициатива Катара

Ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке затронул в своем выступлении эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, который призвал страны региона разработать комплексное соглашение по обеспечению безопасности в регионе. "Настало время обеспечить более широкую безопасность на Ближнем Востоке, - сказал он. - Странам региона пора забыть о прошлом и договориться о базовых вопросах и принципах безопасности или по крайней мере об обеспечении минимального уровня безопасности".

"Все страны региона, малые и большие, должны договориться об исходных параметрах сосуществования", - подчеркнул эмир, отметив, что примером может стать Европейский союз. "Я призываю все страны Ближнего Востока принять приглашение поучаствовать в таком комплексном соглашении по вопросам безопасности", - добавил он.

При этом Аль Тани указал на то, что, "несмотря на препятствия, включая полную воздушную, морскую и наземную блокаду [со стороны соседних арабских стран], Катару удалось ускорить экономический рост и сплотить свое население". "Мы вышли более сильными из конфликта", - считает он. "Эта неудавшаяся блокада показывает, как государство может использовать дипломатию и стратегическое экономическое планирование для того, чтобы пережить бури и атаки со стороны более крупных соседей", - заключил эмир Катара.

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Страны, в частности, закрыли воздушное пространство для катарской авиации. В Катаре назвали решение арабских соседей необоснованным.