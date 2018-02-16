Трамп заявил, что обвинения в адрес россиян говорят об отсутствии сговора его команды с РФ

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Президент США в пятницу в своем Twitter заявил, что якобы запущенная Россией "антиамериканская компания" началась до того, как он объявил о желании баллотироваться в президенты, это говорит об отсутствии какого-либо сговора его штаба с российскими властями.

"Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до того, как я объявил, что буду избираться в президенты. На результаты выборов это не повлияло. [Предвыборная] кампания Трампа не сделала ничего плохого - никакого сговора", - написал американский лидер.

Трамп в пятницу также призвал отказаться от "диких и лживых" обвинений, которые способствуют "злонамеренным игрокам", включая Россию. "Пришло время прекратить эти нелепые партийные нападки, дикие и ложные обвинения и отказаться от надуманных теорий, которые играют на руку лишь злонамеренным игрокам, таким как Россия, и никак не способствуют защите принципов наших институтов", - отметил Трамп.

Он призвал граждан страны к единству. "Мы не можем позволить тем, кто стремится посеять смятение, раздор и злобу, добиться успеха", - резюмировал президент.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс со своей стороны заметила, что, по данным минюста, Россия начала вмешиваться в американские политические процессы в 2014 году, до вступления Трампа в предвыборную гонку. "Президент Дональд Трамп был полностью проинформирован по этому вопросу, он рад видеть, что расследование специального прокурора [Роберта Мюллера] показало - не было никакого сговора между кампанией Трампа и Россией", - добавила она.

Американские власти в пятницу предъявили официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям в России за якобы имевшую место причастность к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года. Согласно документам минюста, сотрудники "Агентства интернет-исследований" еще в 2014 году "начали операции по вмешательству в политическую систему США, включая американские президентские выборы 2016 года".

При этом отмечается, что эти действия не повлияли на исход выборов.

Расследование по этому делу проводит специальный прокурор Роберт Мюллер.