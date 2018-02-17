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В США предъявили обвинения россиянам в рамках дела о "вмешательстве в выборы"

Международная панорама
17 февраля, 3:52 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, февраля. /ТАСС

Основными подозреваемыми в сговоре против Вашингтона стали сотрудники "Агентства интернет-исследований"

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Cпециальный прокурор Роберт Мюллер

Cпециальный прокурор Роберт Мюллер

© AP Photo/Andrew Harnik, File

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Власти США 16 февраля выдвинули официальные обвинения против 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат специального прокурора Роберта Мюллера, который проводит расследование утверждений о влиянии Москвы на прошедшие выборы и возможном сговоре с ней штаба президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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Среди обвиненных в сговоре против США - 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований". В список включены Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков. Как утверждается в обвинительном заключении, "Агентство интернет-исследований", "начиная с 2014 года, участвовало в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в США".

Помимо этого, Мюллер предъявил обвинения российскому предпринимателю Евгению Пригожину в финансировании антиамериканских информационных операций, которые якобы проводились "Агентством интернет-исследований". По версии органов американской прокуратуры, "Агентство интернет-исследований" "получало финансирование на свои операции от обвиняемого Евгения Викторовича Пригожина и контролируемых им компаний, включая... "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг". Эти две фирмы и Пригожин "израсходовали существенные средства" на информационные операции "Агентства интернет-исследований", заявляет аппарат Мюллера.

Никаких обвинений в адрес властей России в обнародованных документах не содержится.

"Информационная война"

"Организация ["Агентство интернет-исследований"] стремилась вести, как она сама называла, "информационную войну против США", используя для этого страницы, открытые на несуществующих граждан США в социальных сетях, а также интернет-изданиях", - говорится в материалах минюста. По утверждению составителей заключения, россияне "сознательно и намеренно вступили в сговор друг с другом <...> c целью вмешательства в президентские выборы 2016 года". "Выдавая себя за американцев, они открывали страницы в социальных сетях, чтобы привлечь внимание аудитории в США. На этих страницах обсуждались способствующие расколу общества политические и социальные вопросы", - убеждены сотрудники Мюллера.

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Команда спецпрокурора убеждена, что "стратегической целью "Агентства интернет-исследований" было посеять разногласия в политической системе США, в том числе во время президентских выборов 2016 года". "Обвиняемые размещали [в социальных сетях] негативную информацию о некоторых кандидатах в президенты. К середине 2016 года их действия включали поддержку избирательной кампании, проводимой Дональдом Трампом, и очернение Хиллари Клинтон. Обвиняемые несли расходы, осуществляя такую деятельность, в том числе покупали политическую рекламу для размещения в социальных сетях", - сказано в заключении.

В нем также говорится, что россияне, выдавая себя за американских граждан, пытались организовать политические митинги и акции в США, в том числе у Белого дома, в поддержку того или иного кандидата.

В заключении также отмечается, что американцы напрямую сознательно не принимали участия в попытках РФ повлиять на выборы в Соединенных Штатах. В то же время, свою вину признал житель Калифорнии, занимавшийся незаконной продажей информации о банковских счетах жителей США. По его словам, он не знал, кому поставляет эти данные и как его клиенты намерены ими пользоваться.

Россиян хотят экстрадировать

На специальной пресс-конференции в пятницу первый заместитель министра юстиции и генпрокурора США Род Розенстайн сообщил, что Вашингтон намерен добиваться экстрадиции в США россиян, обвиненных в попытках повлиять на американские выборы. На вопрос о том, готова ли Москва выдать 13 граждан РФ, фигурирующих в обвинительном заключении, Розенстайн ответил: "Нет никаких коммуникаций с россиянами по этому поводу". "Мы будем следовать обычным процедурам, добиваясь сотрудничества и экстрадиции", - добавил Розенстайн, курирующий расследование в отношении РФ, которое проводит аппарат Мюллера.

Как уточнил позже представитель аппарата Мюллера Питер Карр, ни один из тех россиян, против кого в пятницу были выдвинуты обвинения, не находится под стражей.

Абсурдные обвинения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook назвала абсурдными обвинения со стороны Мюллера в адрес граждан России.

"Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий? Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность", - написала она.

Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп, отбывая из Вашингтона во Флориду в пятницу проигнорировал вопросы журналистов об объявлении минюста. Вместо этого он прокомментировал обвинения в адрес россиян в своем Twitter. "Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до того, как я объявил, что буду избираться в президенты. На результаты выборов это не повлияло. [Предвыборная] кампания Трампа не сделала ничего плохого - никакого сговора", - написал американский лидер, пытаясь тем самым преподнести выводы спецпрокурора, как доказательства невиновности себя и своих приближенных.

Чуть более расширенный комментарий позже распространила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, президент "рад видеть, что расследование специального прокурора [Роберта Мюллера] показало - не было никакого сговора между кампанией Трампа и Россией". Сандерс также предоставила дополнительные высказывания хозяина Белого дома. Он призвал американских политиков и общество отказаться от "диких, ложных обвинений и надуманных теорий", которые якобы играют на руку лишь злонамеренным игрокам, таким как Россия".

Мнение Конгресса

Демократы и республиканцы в Конгрессе США в свою очередь сразу же после объявления минюста поспешили вновь обвинить Россию во вмешательстве в выборы. Так, спикер Палаты представителей, республиканец Пол Райан заявил о "зловещей и систематической атаке" РФ против американской избирательной системы. "Сегодняшнее объявление подчеркивает, почему мы должны следовать фактам и работать над тем, чтобы защитить предстоящие выборы", - говорится в его заявлении.

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Председатель комитета нижней палаты по разведке, республиканец Девин Нуньес со своей стороны в очередной раз упрекнул Россию в "давнем проведении операций против Соединенных Штатов". "Отрадно видеть, что участвующие в них российские агенты были идентифицированы и попали под обвинение", - добавил политик.

В свою очередь старший демократ этого комитета Адам Шифф выразил несогласие с Трампом насчет того, что версия о сговоре теперь полностью опровергнута. "В обвинительном заключении специального прокурора нет выводов насчет сговора или влияния российского вмешательства на выборы", - написал Шифф в своем Twitter, заметив, что сотрудникам Мюллера еще предстоит выяснить, была ли какая-либо координация между командой Трампа и Москвой.

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Персоны
Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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