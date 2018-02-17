В США предъявили обвинения россиянам в рамках дела о "вмешательстве в выборы"

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Власти США 16 февраля выдвинули официальные обвинения против 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат специального прокурора Роберта Мюллера, который проводит расследование утверждений о влиянии Москвы на прошедшие выборы и возможном сговоре с ней штаба президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Среди обвиненных в сговоре против США - 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований". В список включены Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков. Как утверждается в обвинительном заключении, "Агентство интернет-исследований", "начиная с 2014 года, участвовало в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в США".

Помимо этого, Мюллер предъявил обвинения российскому предпринимателю Евгению Пригожину в финансировании антиамериканских информационных операций, которые якобы проводились "Агентством интернет-исследований". По версии органов американской прокуратуры, "Агентство интернет-исследований" "получало финансирование на свои операции от обвиняемого Евгения Викторовича Пригожина и контролируемых им компаний, включая... "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг". Эти две фирмы и Пригожин "израсходовали существенные средства" на информационные операции "Агентства интернет-исследований", заявляет аппарат Мюллера.

Никаких обвинений в адрес властей России в обнародованных документах не содержится.

"Информационная война"

"Организация ["Агентство интернет-исследований"] стремилась вести, как она сама называла, "информационную войну против США", используя для этого страницы, открытые на несуществующих граждан США в социальных сетях, а также интернет-изданиях", - говорится в материалах минюста. По утверждению составителей заключения, россияне "сознательно и намеренно вступили в сговор друг с другом <...> c целью вмешательства в президентские выборы 2016 года". "Выдавая себя за американцев, они открывали страницы в социальных сетях, чтобы привлечь внимание аудитории в США. На этих страницах обсуждались способствующие расколу общества политические и социальные вопросы", - убеждены сотрудники Мюллера.

Команда спецпрокурора убеждена, что "стратегической целью "Агентства интернет-исследований" было посеять разногласия в политической системе США, в том числе во время президентских выборов 2016 года". "Обвиняемые размещали [в социальных сетях] негативную информацию о некоторых кандидатах в президенты. К середине 2016 года их действия включали поддержку избирательной кампании, проводимой Дональдом Трампом, и очернение Хиллари Клинтон. Обвиняемые несли расходы, осуществляя такую деятельность, в том числе покупали политическую рекламу для размещения в социальных сетях", - сказано в заключении.

В нем также говорится, что россияне, выдавая себя за американских граждан, пытались организовать политические митинги и акции в США, в том числе у Белого дома, в поддержку того или иного кандидата.

В заключении также отмечается, что американцы напрямую сознательно не принимали участия в попытках РФ повлиять на выборы в Соединенных Штатах. В то же время, свою вину признал житель Калифорнии, занимавшийся незаконной продажей информации о банковских счетах жителей США. По его словам, он не знал, кому поставляет эти данные и как его клиенты намерены ими пользоваться.

Россиян хотят экстрадировать

На специальной пресс-конференции в пятницу первый заместитель министра юстиции и генпрокурора США Род Розенстайн сообщил, что Вашингтон намерен добиваться экстрадиции в США россиян, обвиненных в попытках повлиять на американские выборы. На вопрос о том, готова ли Москва выдать 13 граждан РФ, фигурирующих в обвинительном заключении, Розенстайн ответил: "Нет никаких коммуникаций с россиянами по этому поводу". "Мы будем следовать обычным процедурам, добиваясь сотрудничества и экстрадиции", - добавил Розенстайн, курирующий расследование в отношении РФ, которое проводит аппарат Мюллера.

Как уточнил позже представитель аппарата Мюллера Питер Карр, ни один из тех россиян, против кого в пятницу были выдвинуты обвинения, не находится под стражей.

Абсурдные обвинения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook назвала абсурдными обвинения со стороны Мюллера в адрес граждан России.

"Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий? Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность", - написала она.

Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп, отбывая из Вашингтона во Флориду в пятницу проигнорировал вопросы журналистов об объявлении минюста. Вместо этого он прокомментировал обвинения в адрес россиян в своем Twitter. "Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до того, как я объявил, что буду избираться в президенты. На результаты выборов это не повлияло. [Предвыборная] кампания Трампа не сделала ничего плохого - никакого сговора", - написал американский лидер, пытаясь тем самым преподнести выводы спецпрокурора, как доказательства невиновности себя и своих приближенных.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong - no collusion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 February 2018

Чуть более расширенный комментарий позже распространила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, президент "рад видеть, что расследование специального прокурора [Роберта Мюллера] показало - не было никакого сговора между кампанией Трампа и Россией". Сандерс также предоставила дополнительные высказывания хозяина Белого дома. Он призвал американских политиков и общество отказаться от "диких, ложных обвинений и надуманных теорий", которые якобы играют на руку лишь злонамеренным игрокам, таким как Россия".

Мнение Конгресса

Демократы и республиканцы в Конгрессе США в свою очередь сразу же после объявления минюста поспешили вновь обвинить Россию во вмешательстве в выборы. Так, спикер Палаты представителей, республиканец Пол Райан заявил о "зловещей и систематической атаке" РФ против американской избирательной системы. "Сегодняшнее объявление подчеркивает, почему мы должны следовать фактам и работать над тем, чтобы защитить предстоящие выборы", - говорится в его заявлении.

Председатель комитета нижней палаты по разведке, республиканец Девин Нуньес со своей стороны в очередной раз упрекнул Россию в "давнем проведении операций против Соединенных Штатов". "Отрадно видеть, что участвующие в них российские агенты были идентифицированы и попали под обвинение", - добавил политик.

В свою очередь старший демократ этого комитета Адам Шифф выразил несогласие с Трампом насчет того, что версия о сговоре теперь полностью опровергнута. "В обвинительном заключении специального прокурора нет выводов насчет сговора или влияния российского вмешательства на выборы", - написал Шифф в своем Twitter, заметив, что сотрудникам Мюллера еще предстоит выяснить, была ли какая-либо координация между командой Трампа и Москвой.

No, Mr. President. The Special Counsel’s indictment states no conclusion on issue of collusion or electoral impact of Russian interference on the election. The former is under investigation and latter is beyond their scope. https://t.co/AMktnbeQrk — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) 16 February 2018