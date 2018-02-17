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Facebook примет меры на фоне обвинений россиян во вмешательстве в выборы

Международная панорама
17 февраля, 1:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, февраля. /ТАСС

Штат специалистов, занимающихся вопросами безопасности, увеличится вдвое

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© EPA/RITCHIE B. TONGO

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Руководство соцсети Facebook на фоне обвинений во вмешательстве в выборы, выдвинутых Вашингтоном в отношении 13 россиян, увеличит в два раза штат специалистов по безопасности и будет более тесно взаимодействовать с властями США. Об этом говорится в заявлении вице-президента Facebook Джоэла Каплана, которое опубликовал в пятницу телеканал ABC.

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"Сегодняшняя новость подтверждает сделанные нами в прошлом году заявления о том, что иностранные лица предпринимали скоординированные и последовательные попытки осуществить атаку на нашу демократию", - отметил Каплан, комментируя публикацию обвинительного заключения, которое подготовил аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера. Представитель Facebook заверил, что руководство соцсети взаимодействует с подчиненными Мюллера и Конгрессом США, предоставляя им требуемую информацию.

"Мы знаем, что можем сделать больше для предотвращения будущих атак, - отметил Каплан. - Мы направляем на это значительные средства, в частности, увеличиваем число людей, которые работают в сфере безопасности, с 10 тыс. до 20 тыс. в этом году. Мы также продолжаем тесно взаимодействовать с ФБР, министерством внутренней безопасности и другими компаниями, чтобы разработать методы защитить страну и людей, пользующихся нашей соцсетью".

Власти США в пятницу предъявили официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям в России за якобы имевшую место причастность к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года. Согласно документам минюста, сотрудники "Агентства интернет-исследований" еще в 2014 году "начали операции по вмешательству в политическую систему США, включая американские президентские выборы 2016 года". При этом отмечается, что эти действия не повлияли на исход выборов.

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В сентябре текущего года Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период прошлогодних американских выборов некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По его словам, согласно проведенному компанией анализу, упомянутые аккаунты были связаны друг с другом и ими, вероятно, управляли из России.

Впоследствии Facebook передала около 3 тыс. образцов этих рекламных объявлений в Конгресс США, где ведутся разбирательства по поводу приписываемых Москве попыток повлиять на прошлогодние выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальной сети и не знает, кто стоит за такими заказами.

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