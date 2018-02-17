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Израиль нанес удар по посту наблюдения в секторе Газа

Международная панорама
17 февраля, 17:54 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 17, февраля. /ТАСС

Действия Армии обороны страны стали ответом на подрыв взрывного устройства на пути следования израильских военных

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 февраля. /ТАСС/. Танк Армии обороны Израиля нанес в субботу удар по наблюдательному посту в секторе Газа в ответ на подрыв взрывного устройства у заградительного сооружения на границе на пути следования израильского патруля.

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Об этом сообщила пресс-служба армии в распространенном в субботу коммюнике.

"В ответ на детонацию взрывного устройства у забора безопасности танк Армии обороны Израиля нанес удар по наблюдательному посту в южной части сектора Газа", - говорится в документе.

Военные уточнили, что "взрывное устройство было приведено в действие на пути следования израильских военных у забора безопасности на границе". О пострадавших в результате инцидента на границе не сообщается.

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