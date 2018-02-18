Times: принц Гарри займет лидирующую роль в работе британского Содружества

ЛОНДОН, 18 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Принц Гарри будет выполнять лидирующую роль в работе британского Содружества, чтобы привлечь в организацию представителей молодого поколения. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times.

Таким образом, пятый в очереди наследник британского престола существенно усилит позиции в королевской семье. Как ожидается, принц Гарри официально примет новые полномочия на встрече глав правительств стран Содружества в Лондоне, которая пройдет в период 16-20 апреля. "Принцу Гарри понравилась его работа, связанная с вопросами молодежи в странах всего Содружестве от имени королевы и организации. Он будет продолжать расширять эту деятельность и будет весьма заметен на заседании глав правительств", - приводит газета слова своего источника.

The Sunday Times также подчеркивает, что данный шаг позволит "способствовать плавному переходу" руководства Содружеством от 91-летней королевы Елизаветы II к ее сыну принцу Уэльскому Чарльзу. При этом участие 33-летнего Гарри в делах Содружества "решительно поддерживается правительством" Соединенного Королевства.

Британские СМИ ранее сообщили, что страны Содружества начали тайное обсуждение кандидатуры потенциального преемника Елизаветы II на посту главы этого добровольного объединения суверенных государств. Так, стало известно, что Содружество учредило группу высокого уровня, чтобы рассмотреть вопросы управления международной организацией, в частности, план действий в случае кончины королевы. Проведение подобных консультаций понадобилось в связи с тем, что пост главы основанного в 1887 году объединения не переходит автоматически по наследству.

Вещательная корпорация Би-би-си отметила, что Елизавета II конфиденциально ведет работу над тем, чтобы передать принцу Чарльзу бразды правления Содружеством. Для этого она отправляет высокопоставленных официальных лиц в страны объединения, которые лоббируют ее интересы в этом вопросе.

Елизавета II является главой Содружества с 1953 года, сменив на этом посту своего отца Георга VI. Несмотря на главенствующую роль, у королевы в нем нет никаких властных полномочий, что делает ее церемониальным лидером. На сегодняшний день в организацию входят 53 государства, которые представлены в основном колониями и доминионами бывшей Британской империи. В странах Содружества (до 1947 года Британское Содружество наций) на сегодняшний день проживают около 2,4 млрд человек.