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Порошенко 21 февраля даст показания в суде по делу Януковича

Международная панорама
18 февраля, 19:31 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, февраля. /ТАСС

На этот же день запланирован допрос постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, сообщает прокурор Руслан Кравченко

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КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко будет допрошен киевским судом в качестве свидетеля по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича 21 февраля. Об этом в воскресенье сообщил прокурор Руслан Кравченко.

"Допрос запланирован на 21 февраля", - цитирует его агентство УНН. Кроме того, добавил Кравченко, на этот же день запланирован допрос постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Дело о госизмене рассматривает Оболонский райсуд Киева. Он вызвал Порошенко в качестве свидетеля по делу по обвинению Януковича в пособничестве в ведении войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей. По словам Кравченко, допросом Порошенко закончится допрос свидетелей стороной обвинения.

Ранее сегодня Порошенко заявил, что намерен также принять участие в судебном процессе по расстрелам на "майдане" зимой 2013-14 гг. При этом он сказал, что его не устраивают темпы расследования по этому делу.

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