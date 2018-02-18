Порошенко 21 февраля даст показания в суде по делу Януковича

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко будет допрошен киевским судом в качестве свидетеля по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича 21 февраля. Об этом в воскресенье сообщил прокурор Руслан Кравченко.

"Допрос запланирован на 21 февраля", - цитирует его агентство УНН. Кроме того, добавил Кравченко, на этот же день запланирован допрос постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Дело о госизмене рассматривает Оболонский райсуд Киева. Он вызвал Порошенко в качестве свидетеля по делу по обвинению Януковича в пособничестве в ведении войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей. По словам Кравченко, допросом Порошенко закончится допрос свидетелей стороной обвинения.

Ранее сегодня Порошенко заявил, что намерен также принять участие в судебном процессе по расстрелам на "майдане" зимой 2013-14 гг. При этом он сказал, что его не устраивают темпы расследования по этому делу.