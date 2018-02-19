СМИ: МИД Ирана осудил нападение на прихожан у храма в Дагестане

ТАСС, 19 февраля. Министерство иностранных дел Ирана осудило вооруженное нападение на прихожан православного храма в дагестанском Кизляре, унесшего жизни пяти человек. Об этом в понедельник сообщило агентство IRNA со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства страны Бахрама Касеми.

По информации агентства, Касеми выразил соболезнования российскому правительству, народу и семьям погибших.

В воскресенье преступник открыл стрельбу по прихожанам православного храма в Кизляре. Погибли пять человек, еще четверо были ранены, в том числе сотрудники полиции и Росгвардии. Нападавшего застрелили полицейские после того, как тот попытался скрыться.

Личность преступника установлена, это местный житель 1995 года рождения. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").