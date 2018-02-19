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Опрос: "Альтернатива для Германии" впервые обошла по популярности социал-демократов

Международная панорама
19 февраля, 18:38 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 19, февраля. /ТАСС

АдГ пользуется популярностью у 16% избирателей, СДПГ - у 15,5%

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БЕРЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые в рейтинге политической популярности вышла на второе место в ФРГ, опередив социал-демократов (СДПГ). Таковы опубликованные в понедельник результаты опроса, который провела социологическая служба INSA.

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АдГ пользуется популярностью у 16% избирателей, СДПГ - у 15,5%. На первом месте блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - за консерваторов готовы проголосовать 32% электората. На четвертом месте "зеленые" с 13%, на пятом Левая партия с 11%, на шестом Свободная демократическая партия Германии с 9%.

В опросе участвовали 2024 человек.

На популярности СДПГ отрицательно сказываются непрекращающиеся скандалы в рядах этой политической силы. На минувшей неделе в отставку был вынужден уйти председатель Мартин Шульц. На него давление оказывалось в первую очередь из-за двух факторов - во-первых, он нарушил свое обещание остаться в оппозиции, во-вторых, собирался пойти в правительство Ангелы Меркель вопреки первоначальным заявлениям. В конечном итоге Шульц, который еще полгода назад считался реальным кандидатом на должность канцлера, остается лишь депутатом Бундестага.

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Персоны
Шульц, Мартин Меркель, Ангела
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