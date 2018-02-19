Глава МИД Сербии: Запад прячет голову в песок перед великоалбанской политикой

БЕЛГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. Первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич выразил возмущение молчанием Запада по поводу заявлений премьер-министра Албании Эди Рамы, сделанных в Косове. В комментарии агентству TANJUG в понедельник Дачич заявил, что "Запад прячет голову в песок".

Ранее премьер Албании в ходе выступления в Приштине в честь 10-летия провозглашения "независимости" самопровозглашенного Косова выдвинул идею общей внешней политики Албании и Косова, а также не исключил возможности избрания общего президента.

"Запад попросту прячет голову в песок перед великоалбанской политикой, которая является величайшей угрозой миру и стабильности в регионе. Поразительно, что великоалбанские заявления проходят без малейшего осуждения со стороны ЕС и западных стран. Рама буквально сказал, что Албания и Косово - одна страна с одним президентом, совместной внешней политикой и политикой безопасности. И никто его не критикует", - удивился Дачич.

Глава МИД Сербии предложил представить реакцию Запада, если бы Сербия заявила, что хочет иметь единого президента и общую политику с Республикой Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины). "Сербия никогда этого не требовала, но при этом постоянно является целью критики из Брюсселя. И после этого кто-то говорит, что двойных стандартов не существует", - сказал министр.

МИД Сербии неоднократно предупреждал об опасности новых потрясений на Балканах. Одной из основных проблем, по словам Дачича, является идея создания в регионе "Великой Албании". "Великая Албания" - паналбанская идея воссоединения всех территорий, на которых проживает албанский этнос. В этом случае албанцы будут претендовать на часть территории Греции, половину Македонии, все Косово, часть территорий южной Сербии помимо Косово, а также на половину Черногории.