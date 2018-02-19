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Трамп упрекнул Обаму в бездействии в отношении "вмешательства" России в выборы

Международная панорама
19 февраля, 23:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

Президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании

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ТАСС, 19 февраля. Президент США Дональд Трамп упрекнул своего предшественника Барака Обаму в бездействии в отношении приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года. Об этом он написал в Twitter.

"Обама оставался президентом до и после выборов 2016 года. Так почему же он ничего не предпринял против российского вмешательства?", - написал американский лидер.

В пятницу американские власти предъявили официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям в России за якобы имевшую место причастность к вмешательству в выборы.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Обама, Барак Трамп, Дональд
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