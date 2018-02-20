Советник Аббаса: Россия могла бы стать мостом в отношениях Палестины с миром

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Палестина хотела бы видеть в России посредника для сближения позиций с другими государствами. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил советник президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Шаат.

"Мы хотим, чтобы Россия была мостом со всем миром, не только с США. Россия всегда была партнером и другом, всегда хотела решать проблемы Ближнего Востока", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могла ли РФ стать посредником для сближения позиций между США и Палестиной.

Он подчеркнул, что Палестина ценит ту ответственность, которую РФ берет на себя в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке. "Но мы не хотим строить мост с США, мы хотим новый формат переговоров, в котором США будут одним из участников, а не основным игроком", - добавил он.

Ранее на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным глава Палестины Махмуд Аббас сообщил, что государство не намерено сотрудничать с США в их статусе посредника по ближневосточному урегулированию. Кроме того, Аббас рассчитывает на формирование многостороннего механизма, в котором Вашингтон будет лишь одним из участников. Он назвал пощечиной палестинцам решение Вашингтона о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, а также подверг критике другие действия американской стороны.