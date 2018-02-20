Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.02:
$ 56.52
€ 69.89
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

FireEye утверждает, что группа хакеров APT37 ведет разведку для КНДР

Международная панорама
20 февраля, 19:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, февраля. /ТАСС

Как считают в компании, группу APT37 можно включить в число тех, которые представляют "глобальную угрозу"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Американская компания FireEye, специализирующаяся на компьютерной безопасности, утверждает, что северокорейская группа хакеров APT37  осуществляет разведывательную деятельность в пользу властей КНДР. Об этом говорится в докладе фирмы, опубликованном во вторник.

По версии FireEye, APT37, именуемая также Reaper, в течение нескольких лет осуществляла кибератаки в отношении Республики Корея, а с 2017 года также против Японии, Вьетнама и ряда ближневосточных стран. Ее целями якобы были предприятия, в частности, связанные с производством электроники, а также здравоохранением, химической и авиационной промышленностью. По словам сотрудников фирмы, связь между APT37 и Пхеньяном удалось проследить с помощью анализа IP-адресов.

Смотрите также

Кибератаки будущего: чего ждать в 2018 году

В FireEye констатировали, что прежде недооценивали возможности APT37, которые быстро растут. По оценкам компании, в настоящее время группу можно включить в число тех, которые представляют "глобальную угрозу".

Хакеры, о которых идет речь, якобы применяют широкий круг вредоносных программ и используют уязвимости в целом ряде популярных приложений, в том числе в графической платформе Adobe Flash.

Сотрудники FireEye в прошлом не раз выступали с обвинениями относительно связей между Пхеньяном и группами хакеров. В октябре 2017 года компания заявила, что подозревает власти КНДР в атаках на компьютеры сотрудников энергетических фирм США. Хакеры якобы направляли на электронные адреса сотрудников американских энергетических компаний приглашения на выдуманные благотворительные мероприятия. При открытии вложения к электронному письму происходило заражение компьютера вредоносным вирусом.

Специалисты FireEye связали атаку с резким нагнетанием напряженности между США и КНДР, а также со стремлением Пхеньяна продемонстрировать способность нанести серьезный вред системе энергообеспечения Соединенных Штатов в случае вооруженного конфликта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США КНДР Япония Вьетнам Республика Корея
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Производитель самолетов Бе-200 готов перейти с украинских двигателей на российские
2
Керлингист Крушельницкий отрицает умышленное применение допинга
3
МИД: в ходе боя в Сирии пострадали десятки граждан России и стран СНГ, но не военные
4
Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса
5
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
6
Собчак назвала спонсоров своей избирательной кампании
7
СМИ: Эрдоган подтвердил приближение проправительственных сирийских сил к Африну
Темы дня
Новости партнеров
Реклама