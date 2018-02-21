WSJ: аккаунты в Twitter, якобы связанные с РФ, использовались до выборов в США

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Учетные записи в Twitter, якобы связанные с Россией, применялись для распространения информации еще до начала президентской гонки 2016 года в США. Такое утверждение приводится в статье, опубликованной во вторник в электронной версии газеты The Wall Street Journal.

В материале говорится, что указанные аккаунты, якобы имеющие отношение к российскому Агентству интернет-исследований, с 2014 года тиражировали сообщения с заведомо ложными утверждениями. По версии издания, 100 из учетных записей, о которых идет речь, применялись для распространения не соответствующей действительности информации о том, что в ноябре 2015 года в Нью-Йорке 200 человек получили тяжелое отравление после употребления в пищу мяса индейки.

Данные аккаунты якобы также применялись, чтобы развивать и другие темы: о попадании отравляющих веществ в водоем в штате Айдахо в 2015 году, а также о мнимой атаке боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико). В статье утверждается, что учетные записи применялись с целью "манипулирования умами американцев" для дискредитации властей США, а также с тем, чтобы посеять раздор в обществе.

Американские СМИ и законодатели в последние месяцы не раз выступали с утверждениями о том, что Россия якобы размещала в соцсетях рекламу и сообщения политического характера, чтобы внести раскол в американское общество и повлиять на исход выборов в США. В ноябре прошлого года представители Twitter, Facebook и Google выступали в связи с этим на слушаниях в Конгрессе США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ранее комментировавший утверждения на эту тему, заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в соцсетях и не знает, кто стоит за такими заказами.