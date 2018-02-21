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Саммит Евросоюза 23 февраля обсудит действия Турции в водах Кипра

Международная панорама
21 февраля, 18:48 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 21, февраля. /ТАСС

Ранее компания Eni заявляла, что ее плавучая буровая платформа была заблокирована турецкими военными кораблями

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БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на неформальном саммите 23 февраля обсудят действия Турции в территориальных водах Кипра. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе представитель ЕС в преддверии встречи лидеров сообщества.

"Президент Кипра [Никос] Анастасиадис попросил поднять вопрос относительно действий Турции в территориальных водах Кипра. Лидеры обсудят ситуацию вокруг Турции и Кипра", - сказал представитель ЕС.

Ранее итальянская компания Eni сообщила, что ее плавучая буровая платформа Saipem 12000 была заблокирована турецкими военными кораблями. С Saipem 12000 должны осуществляться разведывательные бурения в водах исключительной экономической зоны Кипра, от которого итальянская компания получила соответствующие лицензии на разработку месторождений углеводородов. Ранее турецкая сторона уже выражала озабоченность деятельностью итальянской компании на Кипре.

После посещения 5 февраля Италии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил турецким журналистам, что в ходе встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Паоло Джентилони поднимал вопрос об Eni и предупредил, что Турция усматривает опасность в добыче газа в этом районе для самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (признана только Анкарой) и считает стратегический выбор итальянской компании "ошибкой".

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