Правящая партия Польши выносит тему репараций от Германии на площадку Европарламента

ВАРШАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Депутаты Европейского парламента от правящей в Польше партии "Закон и справедливость" намерены открыть обсуждение получения республикой репараций от Германии за ущерб во Второй мировой войне на полях Европейского парламента (ЕП). Как сообщает в среду Польское агентство печати, для этих целей на будущей неделе они проведут в ЕП конференцию под названием "Репарации за Вторую мировую войну. Проблема для Германии сегодня".

"Важно сделать эту тему достоянием общественности, более широко показать как трактовалось [положение] Польши и других стран после Второй мировой войны, подчеркнуть проблему потерь Польши, - оценил польский депутат Аркадиуш Муларчик, который занимается в парламенте вопросом репараций. "Стоит говорить об этом на международном уровне, поскольку масштаб потерь широко неизвестен", - добавил он.

"Мы уважаем Германию как страну, как нашего партнера в ЕС, нас многое объединяет, если говорить об экономической политике. Но есть незавершенные дела, которые довлеют над польско-немецкими отношениями и должны быть решены цивилизованным путем", - отметил депутат.

Отвечая на голоса критиков о том, что разговор о репарациях с точки зрения международного права не имеет смысла и только портит отношения двух стран, Муларчик указал, что Германия до сих пор выплачивает пособия жертвам Холокоста. "Это более €380 в год. И это не портит отношения Германии и Израиля, а, напротив, укрепляет их", - указал он.

Тема репараций начала обсуждаться в Польше с июля, когда лидер правящей в стране партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. Министр национальной обороны Антоний Мачеревич сообщил в эфире Польского телевидения, что с правовой точки зрения у Варшавы есть все основания требовать от Берлина репараций. В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением права под давлением СССР и касалось только несуществующих уже ГДР и Польской Народной Республики, которая, по версии местных аналитиков, не являлась самостоятельным суверенным государством.

Как подсчитал польский Сейм ранее, ущерб, причиненный Германией Польше в период войны, составил 258 млрд довоенных злотых. В пересчете на американскую валюту он достигал $48,8 млрд, учитывая курс по состоянию на август 1939 года, когда 1 доллар соответствовал 5,3 злотого. Подчеркивается также, что после войны Польша и ее граждане получили от Германии несоразмерно малые по сравнению с другими государствами репарации - около 600 млн немецких марок.